Musk dreigt Ryanair te kopen

De rijkste man ter wereld dreigt openlijk de grootste budgetluchtvaartmaatschappij van Europa, Ryanair, over te nemen!

Op zijn X-platform liet de baas van Tesla en SpaceX zijn volgers sinds maandagavond stemmen over de vraag of hij de luchtvaartmaatschappij zou moeten kopen. Tegen 21.00 uur hadden zo'n 250.000 gebruikers hun stem uitgebracht – met een duidelijke uitslag: 79 procent stemde voor.

De markten reageerden direct: de aandelenkoers van Ryanair schoot omhoog en steeg op een gegeven moment met meer dan vijf procent. Dit kwam doordat Musk bij een overname meer geld aan de aandeelhouders zou moeten betalen dan de aandelen daadwerkelijk waard zijn. Ryanair heeft momenteel een marktwaarde van ongeveer 30 miljard euro. Volgens Forbes heeft Musk een nettowaarde van 670 miljard euro.

Wat klinkt als een waanzinnige PR-stunt, is onderdeel van een steeds vreemdere vete tussen twee van 's werelds meest flamboyante CEO's. Het begon allemaal met een technische discussie – en escaleerde al snel in een persoonlijke moddergooiwedstrijd.