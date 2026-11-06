Kijk jij elke maand je afschrijvingen na, of zie je pas in december dat er al maanden €12,99 naar een onbekend bedrijf gaat? Dit maakt nogal wat uit bij een automatische incasso die onterecht geld van je rekening afsnoept. Hoe langer je wacht, des te meer moeite het kost om je geld terug te krijgen.

Binnen 8 weken: één tik in je bankapp

Elke automatische incasso mag je tot 8 weken na de afschrijving terugboeken, zonder reden op te geven. Dat heet storneren. Het staat in de afspraken die Nederlandse banken hebben gemaakt in de Betaalvereniging Nederland , de koepel van banken voor het betalingsverkeer.

Bij ABN AMRO tik je in de app op de afschrijving en dan op ‘Terugboeken’. De bank zet het bedrag de volgende werkdag terug. Andere banken werken vergelijkbaar.

Storneren kan ook als je het bedrag wel verschuldigd bent. Dan blijft de rekening wel staan: het bedrijf stuurt een nieuwe factuur of schakelt een incassobureau in, wat extra kosten kan opleveren.

In cijfers

8 weken: zo lang boek je elke incasso zelf terug, zonder reden.

13 maanden: zo lang meld je een onterechte incasso bij je bank.

€25: onderzoekskosten bij ABN AMRO als de incasso na onderzoek toch terecht blijkt.

Na 8 weken, maar binnen 13 maanden: melden bij je bank

Is de afschrijving ouder dan 8 weken, dan kun je hem niet meer zelf terugboeken. Je doet dan een Melding Onterechte Incasso bij je eigen bank. Dat kan tot 13 maanden na de afschrijving, schrijft Het Juridisch Loket

De bank onderzoekt dan of je een geldige machtiging hebt gegeven. Zo niet, dan krijg je het geld terug. Had je wel getekend of je abonnement niet opgezegd, dan blijft het geld weg. Bij ABN AMRO betaal je dan ook €25 onderzoekskosten en volgens de Betaalvereniging kunnen banken die kosten doorrekenen.

Een incasso is onterecht als je nooit een machtiging gaf, of als je een contract op tijd opzegde en het bedrijf toch bleef afschrijven, schrijft Radar.

U kunt iedere incasso tot 8 weken na de afboeking alsnog laten terugboeken. - Betaalvereniging Nederland

Ouder dan 13 maanden of geen incasso

Na 13 maanden houdt de regeling op. Je moet dan het bedrijf zelf aanspreken, eventueel met de voorbeeldbrief van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt.

Een iDEAL-betaling of gewone overboeking kun je niet terugboeken; dat gaf je zelf opdracht toe. Je neemt dan contact op met de ontvanger. Gaat het om oplichting, zoals bij nepbankmedewerkers die je aan de lijn houden , bel dan direct je bank. Weigert de bank, dan kun je na een klacht bij de bank terecht bij Kifid, het klachteninstituut voor financiële diensten.

U kunt dan binnen 13 maanden uw bank vragen om het bedrag terug te boeken. - Het Juridisch Loket

Voorkom de volgende onbekende afschrijving

Zet een melding aan voor elke nieuwe incasso; de meeste banken sturen die bij de eerste afschrijving van een nieuwe machtiging.

Blokkeer één bedrijf dat blijft afschrijven nadat je je machtiging hebt ingetrokken.

Stel per machtiging een maximumbedrag of maximaal aantal afschrijvingen in.

Weiger een aangekondigde incasso vooraf; in de Rabobank-app staan die onder ‘toekomst’.

Kijk vlak voor Black Friday en je aankopen van die week welke proefabonnementen na een gratis maand doorlopen.

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