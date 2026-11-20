Op 1 januari worden reisdocumenten weer duurder. Een paspoort voor volwassenen kost in 2027 maximaal €90,65. Dat is €2 meer dan nu.

De identiteitskaart voor volwassenen gaat van €80,10 naar €81,90. Voor kinderen onder de 18 kost een paspoort straks €68,55 en een ID-kaart €44,20.

Het gaat om maximumtarieven. Je gemeente mag minder vragen, maar niet meer.

Duitsers zijn goedkoper uit

In Duitsland kost een paspoort voor iedereen vanaf 24 jaar €70. Het is net als het Nederlandse paspoort tien jaar geldig.

Omgerekend betaalt een Nederlander ruim €9 per geldig jaar, een Duitser €7. Bij de identiteitskaart is het verschil groter: de Duitse Personalausweis kost voor 24-plussers €46, bijna €36 minder dan de Nederlandse ID-kaart.

Duitsers onder de 24 betalen €37,50 voor een paspoort, dat dan zes jaar geldig is. Een Nederlands kinderpaspoort kost bijna het dubbele en is vijf jaar geldig.

België: vaak duurder én korter geldig

Een Belgisch paspoort is voor volwassenen maar zeven jaar geldig, voor kinderen vijf jaar. De prijs verschilt per gemeente, omdat die bovenop de vaste kosten een eigen taks mag rekenen.

In de negentien Brusselse gemeenten betaalt een volwassene tussen €85 en €115. Per geldig jaar is dat €12 tot ruim €16, tegen ruim €9 in Nederland.

De Belgische identiteitskaart kost €15 aan aanmaakkosten, plus een gemeentelijke taks die per gemeente verschilt.

Spoed en bezorgen

Haast kost in Nederland veel geld. De spoedtoeslag wordt in 2027 maximaal €61,70. Laat je het document thuisbezorgen, dan betaal je maximaal €19,45 extra.

In Duitsland kost een spoedpaspoort €32 extra en thuisbezorging €15.

Op een rij: paspoort voor volwassenen

Nederland: maximaal €90,65, 10 jaar geldig

Duitsland: €70 (vanaf 24 jaar), 10 jaar geldig

België: verschilt per gemeente, in Brussel €85 tot €115, 7 jaar geldig

Een paspoort of ID-kaart verlengen kan niet. Je vraagt altijd een nieuw document aan. Op je huidige document staat onder ‘geldig tot’ wanneer dat nodig is.