Het is pakjesavond, er wordt hard op de deur gebonsd en daar staat hij samen met zijn Pietermannen: de mijter strak op het hoofd, staf in de aanslag, baard tot op de borst. Twintig minuten later is hij er alweer vandoor, op weg naar het volgende adres. Wat houdt zo’n hulpsinterklaas daar zelf aan over? Bij een Nederlands showbureau krijgt de Goedheiligman €100 netto per optreden van ongeveer twee uur, zo’n €50 per uur, in de witte handschoen gedrukt.

Zoveel verdient de man met de baard per uur

Dat Nederlandse bedrag noemde Chris Gerritzen, eigenaar van Supersintshow, in 2019 tegen VICE . Recentere cijfers over het loon van de Sint zelf zijn er niet: de meeste hulpsinterklazen werken zelfstandig of als vrijwilliger. In het buitenland houden ze het beter bij. Bedragen per uur, omgerekend tegen de koers van 17 november 2026 (€1 = £0,833 = $1,099).

Land Wie Per uur Bron Nederland Sint bij een showbureau (2019) ca. €50 netto VICE Verenigd Koninkrijk Father Christmas, middelste loon (2025) €18 bruto (£15) IDR Verenigd Koninkrijk Father Christmas, laagste tot hoogste €14,66 tot €33,12 bruto IDR Verenigd Koninkrijk elf, middelste loon (2025) €14,98 bruto (£12,48) IDR Verenigde Staten kerstman in een winkelcentrum ca. €22 bruto ($24) ZipRecruiter Verenigde Staten beroepskerstman ca. €55 bruto ($60,10) ZipRecruiter

In Engeland kreeg de kerstman dit jaar geen opslag

Het Britse onderzoeksbureau Incomes Data Research verzamelt elk jaar vacatures voor kerstmannen in tuincentra, pretparken en winkels. In december 2025 lag het middelste uurloon net als een jaar eerder op £15. Drie werkgevers betaalden het wettelijk minimum van £12,21, een kinderboerderij £27,59. Tuincentrumketen Dobbies geeft een kerstman die voor het eerst “de Noordpool verlaat” £17, een ervaren exemplaar £20.

De elfjes deden het beter. Hun middelste loon steeg met 7,6 procent naar £12,48, omdat het Britse minimumloon omhoog ging. Bijna een derde van de werkgevers betaalt elfjes precies het minimum.

In cijfers

1.200: zoveel Amerikaanse beroepskerstmannen deden mee aan een peiling van boekingsbureau Hire Santa (2024).

€7.753 ($8.520): wat ze gemiddeld per seizoen verdienden; 14 procent haalde meer dan $15.000.

€962 ($1.057): wat ze gemiddeld per seizoen uitgaven aan pak, baard en verzorging.

65 tot 70: zoveel optredens deed de New Yorkse kerstman Michael Walters in ongeveer dertig dagen, vertelde hij aan PIX11.

Wat je zelf betaalt voor Sinterklaas aan huis

De klant betaalt veel meer dan de Sint verdient, want het bureau rekent ook Pieten, strooigoed, reiskosten en planning. Volgens de richtprijzen op Sinterklaas.nl kost een kort bezoek van een kwartier tot twintig minuten €40 tot €80 en een half uur met een of twee Pieten €70 tot €150. Op 5 december en de zaterdagen ervoor zitten de prijzen vaak aan de bovenkant, of rekent een team een toeslag.

Sinterklaas Rotterdam: €95 voor 25 minuten, met drie Pieten.

Sinterklaas in Eindhoven: €70 voor een half uur, tot vijf of zes kinderen.

Sinterklaas Hoofddorp: €100 voor twintig minuten met één kind.

Omgerekend betaalt een gezin zo €140 tot €300 per uur. Bedrijven betalen meer. Hulpsinterklaas Sjoerd Boswijk vertelde VICE in 2018 dat een bedrijfsbezoek soms €200 tot €300 per uur opbrengt.

Verder wil ik niet te diep ingaan op wat we verdienen, maar je kan er niet van leven hoor. - Sjoerd Boswijk, hulpsinterklaas

In Duitsland raakt de huurkerstman op

Een Duits gezin betaalt voor een Weihnachtsmann aan huis gemiddeld €60 tot €85 per bezoek van twintig minuten tot een half uur, schreef de Berliner Zeitung in 2023. In 2000 was €30 nog gewoon. Studentenbureaus leverden decennialang goedkope kerstmannen, maar van de 57 studentenorganisaties deden er in 2019 nog drie mee. Het Berlijnse bureau stopte na bijna zeventig jaar.

Bemiddelaar Jobruf in Keulen krijgt in Berlijn zo’n 150 aanvragen per jaar en kan er ongeveer een kwart invullen. Petra Henkert van het Weihnachtsbüro in Zeuthen vond de standaardprijs van €85 “gewoon te veel” voor veel gezinnen.

Waarom ze het toch doen

Zet je het geld af tegen pak, baard, ritten en de avonden in december die je kwijt bent, dan blijft er weinig over. Toch komen de Sinten en kerstmannen elk jaar terug. Mitch Allen, oprichter van Hire Santa, zegt tegen PIX11 dat zijn kerstmannen het niet om het geld doen.

Ze vinden het fantastisch. Kerstmannen zeggen het niet graag, maar ze zouden het gratis doen. - Mitch Allen, oprichter van boekingsbureau Hire Santa

De New Yorkse Michael Walters ziet het zo: “Ik ben één maand per jaar Taylor Swift. De rest van het jaar ben ik een gewone vent.”

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