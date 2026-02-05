Waarom Turkije?

De aantrekkingskracht van Turkse klinieken is eenvoudig: kwaliteit voor een fractie van de prijs. Een haartransplantatie kost in Nederland al snel 6.000 euro, terwijl je in Istanbul voor 2.500 tot 3.500 euro een complete behandeling krijgt, inclusief vlucht, luxehotel en nazorg. Alleen al in Istanbul zijn naar schatting vijfduizend haartransplantatieklinieken gevestigd, waardoor artsen bovengemiddeld ervaren zijn door de constante stroom patiënten.​

De Turkse overheid stimuleert deze industrie actief. Medisch toerisme was in 2024 goed voor bijna 3 miljard dollar aan inkomsten, waarvan haartransplantaties ongeveer de helft voor hun rekening nemen. De sector mikt op 12 miljard dollar in 2025.

Schaamte door de eeuwen heen

Kaalheid is al eeuwenlang iets om je voor te schamen. Julius Caesar droeg een lauwerkrans om zijn kale kruin te verbergen, keizer Caligula liet zijn beeltenissen bijwerken met een volle haardos, en Lodewijk XIV startte de pruikenmode in heel Europa. Tegenwoordig is de schaamte niet minder: onderzoek toont dat 67 procent van kalende mannen verminderd zelfvertrouwen ervaart en 21 procent zelfs depressieve gevoelens rapporteert.​

Risico's en realiteit

Niet alle klinieken leveren kwaliteit. Sommige patiënten komen terug voor hersteloperaties na mislukte ingrepen, waarbij haarzakjes in rare patronen zijn geplaatst. Bovendien is een transplantatie geen eindoplossing: omdat kaalheid een voortschrijdend proces is, zijn meerdere behandelingen bij jonge mannen eerder regel dan uitzondering.​

Soms gaat het fout

Toch blijft de vraag stijgen. Waar vroeger alleen beroemdheden als Wayne Rooney openlijk hun haartransplantatie toonden, is het taboe verdwenen. Voetballers als Mohamed Salah en Harry Kane gingen hen voor, waardoor de schaamte voor de ingreep verleden tijd lijkt – al blijft die voor een kaal hoofd bestaan.​

Haartransplantatie in cijfers