Gevaarlijke schimmel verspreidt zich in Europese ziekenhuizen

gezondheid
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 11:15
anp110925097 1
SOLNA (ANP) - In Europese ziekenhuizen gaat een gevaarlijke schimmel rond, de Candidozyma auris. Het aantal gevallen neemt snel toe, en in sommige landen kunnen de autoriteiten de verspreiding niet goed meer bijhouden, waarschuwt de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag.
Candidozyma auris, vroeger Candida auris genoemd, is een zeldzame schimmel die ernstige ontstekingen kan veroorzaken bij zieke mensen, en die lastig te behandelen is. De schimmel kan ook op medische apparatuur overleven.
Tussen 2013 en 2023 zijn er meer dan 4000 infecties vastgesteld in de landen die bij het ECDC zijn aangesloten. Daarvan waren er 1346, dus ongeveer een derde, in het laatste jaar. In Nederland waren in tien jaar tijd dertien infecties gemeld, waarvan zes in 2023.
Het werkelijke aantal gevallen is mogelijk nog hoger, waarschuwt het ECDC, omdat niet stelselmatig wordt getest en omdat artsen niet verplicht zijn infecties te melden.
