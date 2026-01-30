Hoe de Ozempic‑hype mensen aanzet tot zelfdokteren, knutselen met pennen en gevaarlijke ‘bespaartrucs’.

Ozempic is in een paar jaar tijd van diabetesmedicijn t ot lifestyle‑middel verworden. Op TikTok en Instagram wordt het gepresenteerd als snelle route naar een slank lichaam, waardoor de vraag explodeert en mensen massaal hun eigen weg zoeken met de spuit. Dat leidt tot praktijken waar artsen met groeiende zorg naar kijken.

In Duitsland beschrijven apothekers hoe klanten expliciet vragen hoe ze afslankinjecties kunnen splitsen om langer met een pen te doen. Ze willen weten hoeveel “klikjes” overeenkomen met een bepaalde dosis, hoe je die dosis kunt verdunnen en hoe je verschillende middelen kunt combineren. De medische gouden regel is simpel: deze injecties zijn nauwkeurig gedoseerde, krachtige hormoonachtige medicijnen en horen alleen onder toezicht van een arts te worden gebruikt.

Toch wint de zogenoemde “kliktruc” terrein: artsen kunnen de pen op een lagere dosis instellen zodat een dure pen langer meegaat. In de spreekkamer kan dat, mits goed gecontroleerd, een legitieme manier zijn om kosten te drukken. Maar online duiken instructies op om thuis zelf aan die klikjes te draaien. Fabrikanten beschouwen dat als off‑label gebruik en juristen waarschuwen dat de producent bij problemen meestal niet aansprakelijk is. De patiënt staat er dan letterlijk alleen voor.

Daarnaast is er een groeiende grijze markt van samengestelde en namaak‑semaglutide besteld via webshops en schoonheidsklinieken. In de medische literatuur zijn inmiddels gevallen beschreven van mensen die zichzelf tien keer de bedoelde dosis gaven, met hevige misselijkheid, braken en dagenlange buikpijn als gevolg. Zulke producten missen vaak goede kwaliteitscontrole; concentratie en zuiverheid zijn onzeker, en verkeerd gebruik van injectiemateriaal verhoogt het risico op infecties.

Sociale media versterken de indruk dat Ozempic een onschuldige life‑hack is. Video’s met de hashtag #ozempic zijn tientallen miljoenen keren bekeken, maar in minder dan de helft wordt serieus ingegaan op bijwerkingen als ernstige maag‑darmklachten, pancreatitis, galblaasproblemen of mogelijk spierverlies bij snel afvallen. Wie het middel vooral ziet als cosmetische shortcut, is geneigd waarschuwingen weg te wuiven en te experimenteren met lagere, hogere of gecombineerde doses. ( Ozempic Epidemic: How TikTok Fueled a Healthcare Crisis)