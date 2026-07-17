Nieuwe studie toont link tussen bandenslijtage en Alzheimer, maar bewijs is nog pril

Een chemische stof uit autobanden die al in verband wordt gebracht met massale zalmsterfte, duikt nu ook op in Alzheimer-onderzoek. Dat betekent niet dat verkeer dementie veroorzaakt, wel dat onderzoekers een nieuwe verdachte omgevingsfactor hebben aangewezen die verder onderzoek verdient.

Wat is er precies gevonden

In de nieuwe studie keken onderzoekers naar 6PPD-quinone, een afbraakproduct van een stof die banden moet beschermen tegen slijtage en veroudering. Met computermodellen en bestaande datasets onderzochten ze of die stof kan aangrijpen op biologische processen die een rol spelen bij Alzheimer

Hun uitkomst is tegelijk prikkelend en beperkt. De stof leek in simulaties te kunnen binden aan meerdere eiwitten die samenhangen met Alzheimer, en de analyse wees onder meer naar NFKB1, GSK3B en PIK3CA als belangrijke kandidaten.

Waarom deze stof al langer onder vuur ligt

6PPD-quinone is geen onbekende meer in milieukringen. De stof ontstaat wanneer 6PPD in autobanden reageert met ozon en vervolgens via regenwater van het wegdek in het milieu terechtkomt; rond 2020 werd zij al aangewezen als oorzaak van plotselinge sterfte onder cohozalm na regenbuien.

Volgens de samengevatte studie-informatie is 6PPD-quinone sindsdien niet alleen gevonden in wegstof en rivieren, maar ook in menselijke urine, bloed en hersenvocht. Dieronderzoek bij muizen suggereert bovendien dat de stof snel door de bloed-hersenbarrière kan gaan, waardoor de vraag logisch wordt wat zij daar vervolgens aanricht.

Wat de onderzoekers deden

De auteurs dienden niemand een dosis toe en deden ook geen proeven op levende dieren voor dit specifieke onderzoek. Ze combineerden in plaats daarvan netwerkfarmacologie, transcriptomics, machine learning en moleculaire docking om te kijken waar de stof theoretisch op zou kunnen inwerken.

Daarbij vonden ze eerst 92 overlappende doelwitten tussen de vermoedelijke aangrijpingspunten van 6PPD-quinone en bekende Alzheimer-processen. Na verdere selectie bleven 23 kernproteïnen over, en in aanvullende analyses op postmortaal hersenweefsel en genetische gegevens van bijna 490.000 mensen kreeg vooral NFKB1 extra gewicht.

Waarom dit geen bewijs is

Hier zit ook meteen de belangrijkste rem op grote conclusies. Een chemische stof die op een computerscherm goed in een eiwit lijkt te passen, hoeft in een levend brein nog helemaal niet hetzelfde effect te hebben, laat staan Alzheimer te veroorzaken.

De auteurs erkennen dat zelf ook nadrukkelijk. Hun studie rust volledig op voorspellingen en hergebruikte datasets, de hersenmonsters kwamen van patiënten in een laat stadium van Alzheimer en waren niet getest op daadwerkelijke blootstelling aan 6PPD-quinone, en een van de relevante datasets bevatte slechts 12 patiënten.

Wat hier wel nieuws aan is

Toch is het onderzoek niet triviaal. Juist omdat Alzheimer nog altijd slecht begrepen wordt en omgevingsfactoren moeilijk in kaart zijn te brengen, is een stof die van het wegdek in het lichaam en mogelijk zelfs in de hersenen terechtkomt een serieuze kandidaat voor vervolgonderzoek.

De studie bewijst dus niets, maar levert wel een routekaart af. In plaats van een vaag vermoeden ligt er nu een concretere lijst van eiwitten , hersenregio’s en biologische mechanismen die in laboratoriumonderzoek en diermodellen verder kunnen worden getest.

De echte les

De verleiding is groot om hier een nieuw verkeersschandaal van te maken, maar dat zou te snel zijn. Wat deze studie vooral laat zien, is hoe poreus de grens is geworden tussen milieuvervuiling en volksgezondheid: wat van banden afslijt, blijft niet netjes op de weg liggen.