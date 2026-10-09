Nog een gekke bijwerking van afslankmiddelen: je nagels vallen uit

Afslankmiddelen zoals Ozempic worden in verband gebracht met een opmerkelijk verschijnsel: nagels die uitvallen. In een nieuwe studie meldde 39 procent van de gebruikers van GLP-1-medicijnen dat hun nagels loslieten. Bij mensen die deze middelen nooit hadden gebruikt, was dat slechts 9 procent. Toch is een verband met de middelen nog niet zeker.

Voor het onderzoek werden 1.904 mensen uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico ondervraagd. Van hen gebruikten 575 GLP-1-medicijnen tegen obesitas of diabetes type 2. De overige 1.329 deelnemers hadden dezelfde aandoeningen, maar gebruikten deze middelen niet.

De verschillen waren opvallend. Van de medicijngebruikers meldde 66 procent minstens één nagelafwijking, tegenover 53 procent in de controlegroep. Nagelverkleuring kwam voor bij 46 procent van de gebruikers, tegen 17 procent van de niet-gebruikers.

Nagels die loslaten

Vooral het loslaten van nagels springt eruit. Dit verschijnsel, onycholyse genoemd, ontstaat wanneer de nagelplaat loskomt van het nagelbed. Dat kan verschillende oorzaken hebben, waaronder verwondingen, huidaandoeningen en infecties.

Het percentage van 39 procent betekent overigens niet dat vier op de tien gebruikers hun nagels volledig verloren. Hoe ernstig de nagels loslieten, is onduidelijk. Bovendien had ongeveer de helft van de medicijngebruikers al nagelproblemen voordat de behandeling begon.

"Onze bevindingen laten een duidelijk verband zien, maar onderstrepen ook een belangrijk punt", aldus onderzoeksauteur Charles Taïeb. "Niet alles wat tijdens een behandeling met GLP-1 gebeurt, wordt noodzakelijkerwijs door de behandeling zelf veroorzaakt."

Ook opvallend veel haaruitval

Een tweede studie onder dezelfde deelnemers bracht haarproblemen aan het licht. Ongewone haaruitval kwam voor bij 50 procent van de GLP-1-gebruikers, tegenover 34 procent van de controlegroep. Verminderd haarvolume werd gemeld door respectievelijk 42 en 19 procent.

Haaruitval ging bij gebruikers vaak gepaard met jeuk, roodheid of schilfering van de hoofdhuid. Mogelijk speelt ontsteking hierbij een rol.

Omdat het om zelfgerapporteerde klachten gaat, bewijzen ze geen oorzakelijk verband. Een wetenschappelijke publicatie ontbreekt nog. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wanneer de klachten ontstaan en of ze omkeerbaar zijn.

Dermatoloog Bruno Halioua benadrukt dat de veranderingen doorgaans onschuldig zijn. Zijn advies: bespreek nagelproblemen, haaruitval of hoofdhuidklachten met je arts en stop niet op eigen houtje met de medicatie.