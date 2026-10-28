Op 18 oktober stonden 32.000 lopers ingeschreven voor de hele marathon van Amsterdam. Liep je mee, dan is je spierpijn nu waarschijnlijk weg en kriebelt het om weer te trainen. Doe dat rustig aan, zegt inspanningsfysioloog Erin Putman: je lichaam is dan nog lang niet klaar.

Minder spierpijn betekent niet dat je hersteld bent

Na een zware wedstrijd zakt de spierpijn vaak binnen een paar dagen. Dat wekt de indruk dat je weer kunt trainen, zegt Putman, die werkt bij sportmedisch centrum Anna TopSupport, tegen Radar

“Wat je niet direct merkt, is dat herstelprocessen in het lichaam nog volop bezig kunnen zijn. Op celniveau kunnen de herstelprocessen dagen tot weken duren.”

Naast je spieren moeten ook pezen, botten, je hart en je zenuwstelsel bijkomen. Na een extreme inspanning kunnen je concentratie, je reactievermogen en je coördinatie een tijd minder zijn. “Het is gewoon echt bijkomen op elk vlak, het is niet niks dat je doet,” zegt Putman. Haar advies is rust nemen: “Ook al voelt het soms te lang, het is echt het beste voor jezelf.”

Herstellen doe je met eten en slapen

Gadgets heb je daarvoor niet nodig. “Als je kijkt naar herstel, dan moet je echt terug naar de basis. Het belangrijkste is: eten en slapen. Daar is eigenlijk waar alle magie van het herstelwerk plaatsvindt,” zegt ze.

“Op celniveau kunnen de herstelprocessen dagen tot weken duren.”

Hoeveel rust je nodig hebt, verschilt per persoon. Volgens Putman hoort herstel net zo goed bij je voorbereiding als de trainingen zelf.

Tijdens een lange loop merk je zelf niet dat je te ver gaat

Je lichaam probeert tijdens een lange inspanning in balans te blijven. Bij extreme duursport, zoals een marathon, ultraloop of HYROX, kan die balans ontsporen. Je lichaam raakt oververhit als het zijn warmte niet kwijt kan, of je vocht- en zouthuishouding raakt ontregeld door het zweten.

Langdurige, zware inspanning kan ook ernstige spierschade geven. Soms breken spiercellen af. Dat heet rabdomyolyse en kan je nieren beschadigen. In mei werden meerdere lopers onwel bij de marathon van Groningen ; de oorzaak was toen nog niet bekend.

De duur maakt het verschil, legt inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc uit aan de hand van Last Man Standing, waarbij lopers elk uur opnieuw 6,7 kilometer afleggen tot er één over is. “Het afleggen van 6,7 kilometer in één uur is fysiologisch geen probleem. Maar juist om dit heel lang vol te houden, is uitdagend.”

Lastig is dat je hoofd ook moe wordt. “Je hersenen raken ook vermoeid, waardoor je beoordelingsvermogen afneemt,” zegt Putman. “Je hebt eigenlijk helemaal niet door dat je al heel ver bent, of echt loopt te zwalken bijvoorbeeld. Dus dan ga je op de automatische piloot door. Je principes gaan overboord.”

Een streeftijd die je vooraf aan vrienden of online hebt verteld, maakt stoppen nog moeilijker, zegt ze. Lopers merken daardoor soms pas achteraf hoe slecht het ging.

Bedenk vooraf wanneer je uitstapt

Putman raadt aan om voor de start te bedenken op welke momenten je stopt, ook als je daar niet van uitgaat. “Dat is belangrijk omdat je dan van tevoren ook echt het gehele plan helder hebt. Elk scenario is voorbereid.”

“Je hersenen raken ook vermoeid, waardoor je beoordelingsvermogen afneemt.”

Waar je grens ligt, hangt af van het soort inspanning en je trainingservaring, zegt Eijsvogels. Hij adviseert om elk signaal serieus te nemen dat anders voelt dan je gewend bent. Soms is een lager tempo genoeg, soms is uitstappen verstandiger.

Ben je ouder dan 35 en sport je al jaren intensief, let dan ook op je hart. Pijn op de borst of opvallende kortademigheid bij inspanning zijn de bekende klachten, zegt arts-onderzoeker Guido Claessen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt tegen de Radboud Universiteit . Een plotselinge, onverklaarde terugval in je prestaties kan wijzen op verkalking van de kransslagaders. Over jarenlang fanatiek sporten na je 35e verscheen in april een internationale richtlijn.

Afschrikken hoeft het niet, benadrukken beide experts. “Laten we ook gewoon vooral benoemen dat hardlopen of een andere duursport ook gewoon heel gezond is,” zegt Putman.

Wanneer bel je de huisarts?

Spierpijn is normaal. Merk je na een zware inspanning een van deze tekenen van rabdomyolyse, bel dan je huisarts, adviseert het Belgische Gezondheid en Wetenschap . Die kan je bloed en urine laten onderzoeken.

Donkere urine, of je plast weinig of helemaal niet.

Pijn, zwelling of gevoeligheid van spieren in je benen, rug of billen.

Verwardheid of uitdroging, met of zonder koorts.

Verlamming of een doof gevoel in je armen of benen.

Heb je pijn op de borst of ben je opvallend kortademig tijdens het sporten, stop dan en laat je hart nakijken.

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