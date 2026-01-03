Het is een herkenbaar beeld. De zoveelste date die niet voldoet aan verwachtingen, iemand die na een leuke avond opeens verdwijnt zonder bericht, of gesprekken die eindeloos hetzelfde lijken. Vier op de vijf volwassenen voelt volgens Amerikaans onderzoek een vorm van emotionele vermoeidheid door online dating . Die cijfers zijn in Nederland niet anders.

Dr. Ali Fenwick , hoogleraar organisatiegedrag en auteur van het boek 'Red Flags, Green Flags', wijst naar een fundamenteel probleem. "Voorheen moesten we veel meer moeite doen om elkaar te ontmoeten. Je kleedde je leuk aan, ging eropuit en liet het beste van jezelf zien. Tegenwoordig zit je op de bank en kun je binnen vijf minuten iemand vinden om mee af te spreken. Als gevolg daarvan hechten we minder waarde aan het contact," legt hij uit in een interview met Elle.

Die gemakkelijkheid heeft een prijs. Datingapps hebben anderen in opties veranderd, waarbij de gedachte heerst dat er altijd wel iets beters voorbijkomt. Ghosting, oppervlakkige gesprekken en gebrek aan respect zijn het gevolg. Het moderne daten gaat volgens Fenwick in kwaliteit achteruit omdat mensen minder respectvol met elkaar omgaan dan wanneer ze elkaar in het echt zouden ontmoeten.

Toch hoeft die moeheid niet het eindstation te zijn. Psychologen van Psyned benadrukken dat het herkennen van de signalen van date burn-out juist het begin kan zijn van een gezondere aanpak. Wie voortdurend moe is bij het idee van een nieuwe date, cynisch wordt over de kansen of dates ervaart als verplichtingen in plaats van kansen, doet er goed aan de pauzeknop in te drukken.

Een date-pauze betekent niet opgeven, maar ruimte maken voor herstel. Zet dating apps tijdelijk op inactief en richt je op activiteiten die energie geven in plaats van kosten. Herontdek hobby's, investeer in vriendschappen en werk aan jezelf zonder de druk van de datemarkt. Zodra je weer lekkerder in je vel zit, komt de energie voor daten vaak vanzelf terug.

Maar er zijn meer strategieën om de moeite vol te houden. Realistische verwachtingen zijn cruciaal. Niet elke date zal perfect zijn en het kost tijd om de juiste persoon te vinden. Dat is geen falen, maar onderdeel van het proces. Elke ontmoeting brengt je dichter bij iemand met wie het wel klikt, ook al voelt het soms anders.

Fenwick benadrukt het belang van moeite in het moderne daten. "Het magische woord voor degenen die meer willen dan een seksuele relatie is 'moeite'. We moeten weer moeite voor elkaar doen en veel tijd met elkaar doorbrengen om de ander echt te leren kennen." Hij adviseert om doelbewust te zoeken naar een langdurige relatie als dat is wat je wilt, en daar ook open over te zijn.

Daarnaast helpt het om niet meteen af te haken bij de eerste tegenvaller. Iedereen heeft wel een rode vlag, maar het gaat om het totaalplaatje. Reflecteer op wat er gebeurt in plaats van te snel te oordelen. Misschien ontdek je dat je eigen angsten of patronen ook een rol spelen in hoe dates verlopen.

Variatie in de manier waarop je mensen ontmoet kan verfrissend werken. Alleen op dating apps vertrouwen kan eentonig worden. Overweeg om ook via sport, hobbyclubs of sociale evenementen nieuwe mensen te leren kennen. Die ontmoetingen voelen vaak laagdrempeliger en natuurlijker aan.

Voor 2026 signaleert Tinder interessante trends. Duidelijkheid staat centraal: 64 procent van de daters vindt dat het datinglandschap dringend behoefte heeft aan meer emotionele eerlijkheid. Singles willen vanaf het begin helder zijn over wat ze zoeken en verwachten hetzelfde van anderen. De tijd van vaagheid en spelletjes lijkt voorbij.

Het belangrijkste is misschien wel om te beseffen dat date-moeheid normaal is. Je staat er niet alleen in. Het moderne datinglandschap is uitdagend voor velen en het is geen schande om je ertegen te verzetten of even afstand te nemen. Maar wie bewust kiest voor een gezonde aanpak, zichzelf blijft en open blijft staan voor echte verbindingen, heeft alle kans om die speciale persoon tegen te komen.