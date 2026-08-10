Uit elkaar om de bank, de was en een lege slaapkamer

Relaties knappen zelden van het ene op het andere moment. Ze slijten, en op enig moment noemt iemand dat verlies van liefde. Drie klassieke breekpunten blijken bij nader inzien vaker over vermoeidheid, verwachtingen en gewoontes te gaan dan over het einde van een relatie.

1. Mijn partner irriteert me alleen nog maar

Hij wil altijd maar op die bank. Zij kan nooit een knoop doorhakken. Hij komt weer met een nieuw plan. Na een paar jaar samen beginnen precies die eigenschappen te schuren die in het begin zo aantrekkelijk leken. Dat wordt gemakkelijk vertaald als: de liefde is op.

Die vertaling is meestal onjuist. Verliefdheid draait op idealisering: je ziet in de ander wat je zelf mist. Zodra die roze bril afzakt, zie je de hele mens, inclusief de verschillen. De idealisering slaat om in polarisatie, en dat is een normale fase, geen alarm.

Irritatie is zelden een bewijs dat de liefde weg is. Meestal is het een wegwijzer naar een eigen, onbenoemde behoefte.

Het loont om de irritatie om te draaien. Ergert de traagheid van je partner je? Dan verlang jij misschien naar meer afwisseling. Word je gek van haar besluiteloosheid? Dan draag je waarschijnlijk te veel verantwoordelijkheid alleen. De kunst is dat als wens te formuleren, niet als verwijt. Een verwijt vraagt om verdediging, een wens om een gesprek.

2. We ruziën constant over wie wat doet

Rommel, telefoons, de boodschappen: het huishouden is in Nederland het meest genoemde ruziethema tussen partners. Intieme onderwerpen scoren opvallend veel lager. Precies op die alledaagse ergernis lopen relaties stuk, en juist die breuk is vaak te voorkomen.

Eén vraag helpt om te toetsen of het echt mis is: zijn er nog betere dagen of periodes? Loopt het in de vakantie wél soepel, dan is er waarschijnlijk geen tekort aan liefde maar een teveel aan stress. Wie voortdurend ruziet over wie minder doet, is meestal met z'n tweeën overbelast.

Dan is stress wegnemen zinvoller dan de boedel verdelen. Taken anders verdelen. Hulp inschakelen. Een avond samen in de agenda zetten, net zo hard als een werkafspraak. Alleen het gesprek erover haalt de scherpte er al uit: samen vaststellen dat het leven objectief druk is, verlaagt het schuldgevoel aan beide kanten. Waardering werkt in dezelfde richting. Wie hoort dat zijn inspanning wordt gezien, voelt zich competenter, en dat drukt het stressniveau.

3. Al maanden niets in bed

Bij stellen die lang samen zijn zakt de aantrekkingskracht soms in. De conclusie ligt dan snel klaar: als de lust weg is, is de liefde weg. Maar afnemende zin heeft vaak weinig met liefde te maken en veel met een opvatting van seks die na twintig jaar niet meer voldoet.

Wie lust alleen uit spanning haalt, heeft steeds sterkere prikkels nodig om het interessant te houden.

De standaardadviezen wijzen allemaal dezelfde kant op: nieuwe technieken, spannende plekken, de relatie openstellen. Voor intimiteit doen die weinig, en ze zijn ronduit frustrerend als er ondanks alle inspanning geen zin komt. Ontspanning is de tegenovergestelde route: langzaam, zonder doel, zonder prestatiedruk. Veel stellen kennen dat principe al, want zo begon het ooit. Eerste hand vasthouden, eerste kus, minutenlang aankijken.

Praktisch betekent het: benoem dat je weer seks wilt, maar zonder de druk van seks. Plan er tijd voor. Zorg dat je ontspannen bent. En begin bij kussen en aanraken, niet bij het eindpunt.

Scheiden in Nederland In 2024 eindigden 25.386 Nederlandse huwelijken in een echtscheiding, bij een gemiddelde huwelijksduur van 14,5 jaar. Over 2025 staat de voorlopige teller op 25.060 echtscheidingen plus 4.299 ontbonden geregistreerde partnerschappen. Relatietherapie zit sinds 2013 niet meer in het basispakket; reken op ongeveer 95 tot 165 euro per sessie, tenzij een aanvullende polis bijspringt.

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