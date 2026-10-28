Je partner heeft je bedrogen, loog dat het gedrukt stond, brak een belofte of maakte je belachelijk waar anderen bij waren. Je hebt het vergeven, en toch steekt het nog als je eraan terugdenkt. Dat kan goed kloppen: vergeven wist een herinnering niet uit, het verandert slechts het gevoel als je eraan terugdenkt.

Dat blijkt uit een hersenonderzoek van psychologen van Dartmouth College en Columbia University, dat eerder verscheen in het vakblad Emotion . Psycholoog Guy Winch zette het deze week in Psychology Today naast een Canadees onderzoek onder stellen.

Wat doet vergeven met een herinnering?

Het maakt hem minder negatief. Proefpersonen in een hersenscanner keken naar nare foto’s, in de veronderstelling dat twee andere deelnemers die voor hen hadden uitgekozen. De ene bood daarna zijn excuses aan: hij had een rotdag gehad en die op hen afgereageerd. De ander zei dat hij “gewoon op zijn gevoel” had gekozen.

De proefpersonen kregen de opdracht de eerste te vergeven. Een dag later zagen ze alle foto’s opnieuw. De beelden van degene die ze hadden vergeven, beoordeelden ze als minder negatief dan de rest.

“We vergeven en vergeten niet zozeer, we vergeven en werken de herinnering bij.”

In de scans werkten de hippocampus, een hersengebied voor het geheugen, en een gebied waarmee je je in een ander verplaatst, op dezelfde manier samen als tijdens het vergeven. De onderzoekers denken dat vergeving nieuwe emotionele informatie aan de oude herinnering toevoegt.

Kun je besluiten om te vergeven?

Niet zomaar, zegt Winch. Vergeving werkt alleen zo als ze gemeend is, en daarvoor moet de ander meestal iets doen. In de proef vergaven mensen iemand die uitlegde wat er misging en spijt toonde.

Het tweede onderzoek, van psychologen uit Quebec in het Journal of Marital and Family Therapy , keek daarom naar de omgekeerde kant: onvergevingsgezindheid. Dat is meer dan het ontbreken van vergeving. Het gaat om blijvende wrok, piekeren en een ander beeld van je partner.

Wat helpt na een misstap van je partner?

Een partner die luistert en laat merken dat hij je begrijpt. De onderzoekers vroegen 512 Canadezen in 256 stellen naar een misstap van hun partner, van een gebroken belofte tot vreemdgaan. Hoe meer iemand zijn partner daarna als betrokken en begripvol zag, hoe minder wrok en gepieker hij rapporteerde. Bij een afwijzende, ongevoelige partner was het omgekeerd.

Een sorry alleen is volgens Winch niet genoeg. Je wilt merken dat de ander begrijpt wat hij heeft aangericht. Over zinnen waaraan je merkt dat een relatie vastloopt schreef WEL vorige week.

Feiten op een rij

23 proefpersonen telden mee in het hersenonderzoek, van de 37 die het afmaakten

1 dag later was het effect van vergeven nog meetbaar

512 Canadezen in 256 stellen deden mee aan het tweede onderzoek

de stellen waren minstens twee jaar samen en woonden samen

Is niet vergeven altijd verkeerd?

Nee. Wrok kan een signaal zijn dat het om iets ernstigs ging, dat niemand verantwoordelijkheid nam of dat je je nog niet veilig voelt, schrijft Winch. Lang blijven hangen in boosheid houdt de wond wel open.

“Als je vergeeft voordat het echt voelt, blijft de pijn vaak.”

Wat je van de ander nodig hebt

Winch raadt aan jezelf niet af te vragen óf je moet vergeven, maar wat je van de ander nodig hebt om het te kunnen. Loop na of je partner:

luistert zonder meteen in de verdediging te schieten;

erkent welke pijn hij heeft veroorzaakt;

je gevoelens serieus neemt;

betrokken blijft, ook als het gesprek ongemakkelijk wordt;

moeite doet om het goed te maken.

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