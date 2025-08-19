Bosbranden in Spanje zijn de ergste van deze eeuw: ineens gaat het razendsnel

De Spaanse zomer is nog maar op de helft en nu al zijn de bosbranden de heftigste in 25 jaar. Er is al een gebied ter grootte van de provincie Overijssel afgebrand.

De afgelopen dagen ging het ineens heel snel. Was er in het weekend een gebied van 1200 km2 in vlammen opgegaan, 48 uur later was dat 3434 km2, bijna drie keer zoveel dus. De droogte en de extreem hoge temperaturen van rond de 40 graden zijn de oorzaak. Daarnaast is er ook een tekort aan brandblussers en materieel.

Spanje begint langzaam ontwricht te raken: mensen moeten worden geëvacueerd, treinen en vrachtwagens staan stil en de hulpdiensten kunnen het niet aan. Volgens Spaanse bestuurders is de situatie in sommige brandhaarden 'volkomen oncontroleerbaar'. Inwoners gaan zelf aan de slag om het vuur te doven, omdat er geen brandweer meer beschikbaar is.

De bosbranden begonnen half juli. Toen ging het nog rustig met 270 km2, die in de as werd gelegd. Augustus was een heel ander verhaal. Waar er normaal gemiddeld in de eerste twee weken 300 tot 400 km2 afbrandt, was dat nu ruim 3000 km2, bijna tien keer zoveel.

2022 was ook een rampjaar, maar toen brandde over het hele jaar 3065 km2 af, terwijl het nu nog lang niet voorbij is. De hevigheid van de bosbranden verschilt sterk per jaar. Zo werd er vorig jaar maar iets meer dan 400 km2 in de as gelegd en ook in 2023 bleef de schade beperkt tot ruim 900 km2.