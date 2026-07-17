Bestuurlijk amateurisme: gemeenten lekken nog steeds persoonsgegevens van inwoners

Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Dat terwijl het probleem al jarenlang bekend is en de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) er in 2017 al bij gemeenten op aandrong zorgvuldig om te gaan met het publiceren van gegevens van burgers.

Desondanks vonden de NOS en Nieuwsuur weer honderden documenten met e-mailadressen, privételefoonnummers en adresgegevens van burgers. Ook zaten er documenten tussen met nummers van identiteitsbewijzen en zelfs burgerservicenummers (bsn).

Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een azc. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de Wet open overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg, waardoor privégegevens toch zichtbaar zijn.