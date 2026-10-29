“Hoe krijgen we de academische wereld zover dat ze afstand neemt van
Haidt?” Die vraag staat in interne notities van Meta, het bedrijf achter
Instagram, Facebook en WhatsApp. Het doelwit: Jonathan Haidt, de
psycholoog van wie veel ouders hun ideeën over smartphones en kinderen
hebben. Een schandelijke campagne van een van de grootste techbedrijven ter wereld.
Meta zocht
wetenschappers om Haidt af te branden
De notities komen uit een Amerikaanse rechtszaak tegen Meta en andere
socialemediabedrijven over verslaving bij jongeren. Ze gaan over een
overleg van 7 maart 2023, meldt Gizmodo.
Volgens het juridische nieuwsplatform Law360 stelde Curtiss Cobb, toen
vicepresident onderzoek bij Meta, voor om Haidt in de media in
diskrediet te brengen.
Dat moest niet “luid” gebeuren, staat erin. De notities spreken van
“een campagne onder de radar” en “een fluisterstrategie”. Andere zinnen
uit de stukken:
“andere academici tegen Haidt opzetten”
“we kunnen ze niet inpalmen, dus hoe maken we ze woedend”
“Gellman een afbrekend stuk laten schrijven”
Met die laatste naam bedoelden de medewerkers vermoedelijk Andrew
Gelman, statisticus aan Columbia University. Gelman had op zijn blog al
kritiek op Haidts onderzoek gegeven. Hij schrijft daar nu dat Meta hem
nooit heeft benaderd en noemt de onthulling “absoluut verschrikkelijk”.
Meta reageerde niet op vragen van Gizmodo.
Waarom Haidt voor Meta
een probleem was
Haidt schreef The Anxious Generation, in het Nederlands
verschenen als Generatie angststoornis. Zijn stelling: sinds
kinderen rond 2012 massaal een smartphone kregen, zijn angst en
depressie onder tieners sterk gestegen. Hij pleit voor geen smartphone
voor de middelbare school, geen sociale media voor je zestiende en
telefoonvrije scholen.
Wetenschappers zijn het niet allemaal met hem eens. Sommigen vinden
het verband tussen schermen en somberheid zwakker dan hij stelt. Die
discussie bestond al zonder Meta. Het nieuwe is dat het bedrijf zelf
zulke kritiek wilde aanjagen.
“Jonathan Haidt is de belangrijkste stem in het debat rondom kinderen en smartphonegebruik. Dat weten ze bij Meta ook. En dít is wat ze ermee deden. Schandelijk.”
Dat schrijft techjournalist Alexander Klöpping op X. Psycholoog Jay
Van Bavel van New York University, die de stukken als eerste breed
deelde, ziet een groter risico. “Als academici die negatief bewijs over
een platform delen het doelwit worden van campagnes om onze
geloofwaardigheid te besmeuren, zitten we in heel, heel diepe
problemen”, schrijft hij.
Chatapps zoals WhatsApp en Signal: pas op de
middelbare school.
Sociale media zoals Instagram en TikTok: niet voor
je vijftiende.
Eerste smartphone: niet voor groep 8.
Schermtijd: geen schermen onder de twee jaar, vanaf
twaalf jaar hooguit drie uur per dag.
Staatssecretaris Vincent Karremans zei erbij dat sociale media “leuk
en verbindend” kunnen zijn, “maar de verslavende werking ervan heeft ook
een enorme schaduwzijde”. Het advies is niet bindend; jij beslist.
Het Nederlands Jeugdinstituut houdt een slag om de arm. Het onderzoek
naar sociale media en schermtijd is nog beperkt, schreef het instituut,
en veel is onbekend. Dat maakt het advies voor ouders niet anders. Het
wijst er wel op dat de vraag eerlijk onderzocht moet kunnen worden,
zonder dat een van de partijen achter de schermen meestuurt.
Jonathan Haidt is de belangrijkste stem in het debat rondom kinderen en smartphonegebruik. Dat weten ze bij Meta ook. En dít is wat ze ermee deden. Schandelijk.
Jay Van Bavel, PhD
@jayvanbavel
Meta had an internal PR plan to try and discredit Jon Haidt because he was a critic of social media.
Meta was going to recruit academics, like Andrew Gelman, to write take down pieces. They were trying to turn academics against one another through a "whisper strategy".
This is