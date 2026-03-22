Iran kanLonden (en Amsterdam) bombarderen, zegt Israel

Politiek
door Peter Janssen
zondag, 22 maart 2026 om 5:38
bijgewerkt om zondag, 22 maart 2026 om 6:19
Zaterdagavond hebben de moellahs van Iran onverwacht de militaire basis Diego Garcia in de Indische Oceaan aangevallen, die gezamenlijk door Groot-Brittannië en de VS wordt gebruikt De basis ligt 4000 kilometer van Iran. Het Iraanse regime bewijst daarmee raketten te hebben die ook Paris, Londen, Berlin, en Amsterdam kunnen bereiken
De twee raketten die Iran afvuurde op Diego Garcia – vermoedelijk de verste afstand waarop Iran ooit raketten heeft afgevuurd – waren een waarschuwing aan Europa, zo hebben diplomatieke en inlichtingendiensten aan The Sunday Times verteld.
Het Israëlische leger bevestigde dat het "de eerste keer sinds het begin van Operatie Brullende Leeuw" was dat Iran een raket had afgevuurd met een bereik van ongeveer 4000 kilometer. "We hebben het al vaker gezegd: het Iraanse terroristische regime vormt een wereldwijde bedreiging... met raketten die Londen, Parijs of Berlijn kunnen bereiken," aldus de IDF.
Volgens veiligheidsexpert Carlo Masala (57, Bundeswehr Universiteit München) zijn mogelijk Khorramshahr-4 middellangeafstandsraketten gebruikt. Hij vertelde aan BILD: "Er werd altijd aangenomen dat ze slechts zo'n 2.000 tot 2.500 kilometer ver vliegen." Masala vermoedt daarom dat de raketten ofwel verder kunnen vliegen dan eerder door de inlichtingendiensten werd aangenomen, ofwel zonder kernkoppen zijn gelanceerd – vergelijkbaar met wat de Russen deden met de Oreshnik-raket in Oekraïne . Hoe dan ook: Iran is nog niet klaar. En zeker niet verslagen, zoals Trump en Netanyahu beweerden.
Israëlische brandweerlieden meldden dat een "voltreffer" van een Iraanse raket op de Zuid-Israëlische stad Arad zaterdag grote schade heeft aangericht. Volgens medische hulpverleners raakten zeker 59 mensen gewond.

