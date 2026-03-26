ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Unicum: In Roermond is er geloot voor de laatste raadszetel

Politiek
door Redactie
donderdag, 26 maart 2026 om 13:08
ANP-457003887
De Partij voor de Dieren krijgt de laatste restzetel in Roermond, en komt daarmee toch in de gemeenteraad. Bij de berekening voor die zetel was de partij precies gelijk geëindigd met het CDA. Daarom is er donderdag geloot.
In de voorlopige uitslag stond de Partij voor de Dieren op een zetel. Op verzoek van het CDA werden de stemmen dinsdag opnieuw geteld, en dat leverde de christendemocraten zes stemmen op, genoeg om gelijk te komen.

Balletje balletje

Het CDA komt nu met twee mensen in de raad. Dat zouden er drie zijn geweest als de partij de loting had gewonnen. In dat geval zou de Partij voor de Dieren op nul zetels zijn blijven steken.
Bij de loting werden twee schalen met elk twee identieke balletjes neergezet. De balletjes in de ene schaal hadden briefjes met de namen van de partijen. De balletjes in de andere schaal bevatten een briefje met "wel restzetel" en een briefje met "geen restzetel". Een lid van het stembureau pakte een balletje voor de partij, een ander lid pakte gelijktijdig een balletje met de uitkomst.

Lees ook

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafbladTientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad
Lokale lijsttrekkers zien achteruitgang kwaliteit gemeenteraad Lokale lijsttrekkers zien achteruitgang kwaliteit gemeenteraad
Stembureau Gorinchem: gemeenteraad verder met signalen stemfraudeStembureau Gorinchem: gemeenteraad verder met signalen stemfraude
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2651380253

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

shutterstock_1509636425

Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

119501705_m

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

170043505_m

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

Loading