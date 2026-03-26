Unicum: In Roermond is er geloot voor de laatste raadszetel

De Partij voor de Dieren krijgt de laatste restzetel in Roermond, en komt daarmee toch in de gemeenteraad . Bij de berekening voor die zetel was de partij precies gelijk geëindigd met het CDA . Daarom is er donderdag geloot.

In de voorlopige uitslag stond de Partij voor de Dieren op een zetel. Op verzoek van het CDA werden de stemmen dinsdag opnieuw geteld, en dat leverde de christendemocraten zes stemmen op, genoeg om gelijk te komen.

Balletje balletje

Het CDA komt nu met twee mensen in de raad. Dat zouden er drie zijn geweest als de partij de loting had gewonnen. In dat geval zou de Partij voor de Dieren op nul zetels zijn blijven steken.

Bij de loting werden twee schalen met elk twee identieke balletjes neergezet. De balletjes in de ene schaal hadden briefjes met de namen van de partijen. De balletjes in de andere schaal bevatten een briefje met "wel restzetel" en een briefje met "geen restzetel". Een lid van het stembureau pakte een balletje voor de partij, een ander lid pakte gelijktijdig een balletje met de uitkomst.