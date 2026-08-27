Wethouder Oldebroek poseert met kalasjnikov bij pro-Russische vlag in Transnistrië

Een wethouder uit Oldebroek die over vluchtelingenopvang gaat, laat zich op vakantie fotograferen met een kalasjnikov in de hand, voor de vlag van het pro-Russische Transnistrië. Terwijl in zijn eigen gemeente Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

Het levert Tom de Nooijer (Christelijk Verbond Oldebroek) verontwaardigde reacties op. De foto is inmiddels van Instagram verdwenen, meldt De Volkskrant.

Kalasjnikov, officierspet en een hamer-en-sikkelvlag

Op de bewuste foto poseert De Nooijer, voormalig presentator van Ongehoord Nederland, in korte broek en met officierspet voor twee vlaggen: die van het pro-Russische Transnistrië, rood-groen met hamer en sikkel, en die van Dinamo, de sportclub uit Moskou.

Naast hem staat zijn vakantiegenoot Marlon U., voormalig gemeenteraadskandidaat voor FvD in Almere, die in juni nog voorwaardelijk werd veroordeeld wegens mishandeling met een discriminatoir karakter. Beide mannen houden een kalasjnikov vast en dragen een geel shirt van FC Sheriff Tiraspol, een voetbalclub die nauw verweven is met het Transnistrische separatisme.

De foto is deze zomer genomen in Transnistrië, een internationaal niet-erkende, van Moldavië afgescheiden strook land aan de grens met Oekraïne , die sinds de jaren negentig politiek, economisch en militair door Rusland wordt gesteund. Op andere Instagrambeelden van U. is te zien hoe de twee er ook schietoefeningen doen.

“Dit betreft een privéreis"

De Nooijer wilde alleen per mail reageren. “Dit betreft een privéreis”, schrijft hij. “Daarom doe ik daar verder geen mededelingen over.” Nadat de Volkskrant contact met hem opnam, werden de beelden van zijn Instagram verwijderd.

Bij de lokale oppositie in Oldebroek vallen de foto's slecht. “Wij vinden dit schokkend”, zegt Geerco André, voorzitter van de ChristenUnie-fractie. “Het is vakantie, het is privé, maar er zijn grenzen. Het reisadvies voor deze regio is rood, deze foto heeft een militaristische uitstraling en Transnistrië onderhoudt nauwe banden met Rusland.”

Zelf verantwoordelijk voor asielopvang

Extra wrang: De Nooijer heeft als wethouder juist vluchtelingenopvang en asiel in zijn portefeuille, en heeft al aangekondigd zich niet te willen houden aan de spreidingswet. Fractievoorzitter Frank van 't Ende van Sociaal en Duurzaam Oldebroek wijst daarop. “We vangen hier ook een heel aantal Oekraïeners op”, zegt hij. “Die moeten zich hier veilig voelen. Als bestuurder poseren met een pro-Russische vlag en een kalasjnikov is dan op z'n minst uiterst ongelukkig. Ook op vakantie ben je het gezicht van Oldebroek.”

Zowel de ChristenUnie als Sociaal en Duurzaam Oldebroek eist inmiddels opheldering van De Nooijer.

Ongehoord Nederland

De Nooijer geniet landelijk enige bekendheid als ex-presentator van Ongehoord Nederland. De omroep kreeg in 2025 een boete van het Commissariaat voor de Media wegens belangenverstrengeling: De Nooijer zou als raadslid zijn positie als ON-presentator hebben gebruikt om zijn eigen politieke standpunt te uiten.