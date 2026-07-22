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Ali B ziet zijjn dwaling in en trekt zich terug als spreker bij ondernemersevenement

Samenleving
door Redactie
woensdag, 22 juli 2026 om 22:20
bijgewerkt om donderdag, 23 juli 2026 om 7:41
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Het evenement waar Ali B donderdag zou spreken als ondernemer, wordt verplaatst. Ook heeft de rapper besloten zich terug te trekken als spreker, staat in een statement dat de organisatie via sociale media heeft gedeeld.
"Hoewel hij Missing Pieces een warm hart toedraagt en dit initiatief graag wilde ondersteunen, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd", staat onder meer in de verklaring.

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