Amerikakenner noemt Kamala Harris beste optie tegen Trump

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse Democraten zullen eenheid moeten uitstralen en zich achter Kamala Harris moeten scharen als kandidaat voor het presidentschap. Alleen zo kunnen ze kans maken de Republikein Donald Trump te verslaan, zegt jurist en Amerikadeskundige Kenneth Manusama. Hij reageert op de mededeling van president Joe Biden dat hij afziet van een tweede termijn.

Manusama denkt dat vicepresident Harris de beste papieren heeft. "Met Harris krijg je iemand die een vrouw is en ook veel jonger. Zij kan de coalitie tegen Trump weer bij elkaar brengen." Maar de steun vanuit de partij is daarbij cruciaal: "Ondanks twijfels over Harris beseft men dat Trump koste wat het kost verslagen moet worden. De ego's zullen dus even moeten wachten, hun eigen ambities opzij zetten en zich achter Harris verenigen. En dan nog is het verre van zeker dat ze Trump zal verslaan."

"Willen de Democraten Trump verslaan, dan zullen ze echt eenheid moeten uitstralen. Anders wordt het een zootje, dan wordt het een herhaling van 1968. Kandidaat Lyndon B. Johnson trok zich terug, toen lag de strijd open en verliep de Democratische conventie heel chaotisch. Uiteindelijk verloren ze van Richard Nixon. Dat is voor de Democraten een traumatische gebeurtenis die ze nog vers in het geheugen zal liggen."

Te voorzichtig

Kamala Harris' grootste zwakheid is dat ze te voorzichtig is geweest in haar uitlatingen, dat zal ze moeten veranderen, denkt Manusama. Maar dat ze tijdens haar vicepresidentschap niet altijd goed uit de verf kwam, is volgens hem normaal. "Je moet geen onrealistische verwachtingen hebben van een vicepresident. Hun enige rol is 'in leven blijven', maar eigenlijk kunnen ze niks. De onzichtbaarheid is inherent aan de baan."

Hij verwacht dat Joe Biden zijn termijn als president zal uitdienen, ondanks oproepen uit Republikeinse hoek om per direct op te stappen. "Hij blijft nog een halfjaar zitten, zodat Harris fulltime campagne kan gaan voeren", aldus Manusama.

Als mogelijke running mates noemt hij de gouverneurs Josh Shapiro van Pennsylvania, Gavin Newsom van Californië en Gretchen Whitmer van Michigan. De huidige minister van Transport, Pete Buttigieg, wiens naam ook rondgaat, ziet de Amerikadeskundige als minder waarschijnlijk. "Dat zou te divers zijn voor één ticket: een zwarte vrouw en een openlijke homoseksueel. Daar is Amerika nog niet klaar voor."