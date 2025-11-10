Bontenbal: probleem formatie ligt niet bij het CDA

DEN HAAG (ANP) - Het probleem om te komen tot een mogelijke nieuwe coalitie ligt volgens Henri Bontenbal niet bij het CDA. Dat zegt hij voorafgaand aan zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees. De christendemocraten hebben nog altijd geen uitgesproken voorkeur voor een mogelijke coalitie. Bontenbal herhaalt dat hij "constructief in de wedstrijd zit".

Na de eerste verkenningsdagen kwam Koolmees eind vorige week tot de conclusie dat er "her en der blokkades zijn voor samenwerkingen". Dan doelt hij op de VVD die niet met GroenLinks-PvdA wil samenwerken. De liberalen willen liever met JA21, maar dat heeft niet de voorkeur van D66. Als de grootste partij in de Tweede Kamer na de verkiezingen nemen zij het voortouw in het formatieproces.

Verkenner Koolmees spreekt maandag met de fractieleiders van achtereenvolgens CDA, VVD en D66. Aan het eind van de dag komt ook Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) langs.