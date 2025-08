Douwe Bob eist in kort geding rectificatie tweet Yeşilgöz

UTRECHT (ANP) - Douwe Bob heeft een kort geding aangespannen tegen VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De zanger eist dat de politica een tweet verwijdert, waarin zij hem beschuldigt van Jodenhaat, en eist een rectificatie.

In een persbericht laten de advocaten weten dat Yeşilgöz ondanks "herhaalde verzoeken" blijft weigeren de tweet in te trekken. "Douwe Bob ziet zich daarom nu genoodzaakt haar via de rechter te dwingen." Ook melden zij dat de artiest begin juli - in stilte - aangifte heeft gedaan tegen Yeşilgöz wegens smaad, laster en belediging.