Ipsos: lokale partijen gaan winnen bij gemeenteraadsverkiezingen

AMSTERDAM (ANP) - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen komen de lokale partijen weer als grootste uit de bus, verwacht onderzoeksbureau Ipsos I&O. Van de landelijke partijen maakt GroenLinks-PvdA kans om de grootste te worden, denkt het bureau.

Voor het onderzoek is mensen gevraagd hun voorkeurspartij aan te vinken op basis van de partijen die in hun eigen gemeente op de kieslijst staan. In het onderzoek komen de lokale partijen samen uit op 34,5 procent. Samen zijn ze daarmee de grootste 'partij', stelt Ipsos I&O. Bij de vorige verkiezingen (2022) behaalden de lokalen samen 31,2 procent.

Alles bij elkaar opgeteld is de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA goed voor 17,3 procent van het stemtotaal, is de verwachting. Een kwart van de kiezers (26 procent) heeft nu nog geen voorkeurspartij. In het onderzoek geven respondenten vooral veiligheid en wonen aan als belangrijke thema's.

Er deden 2132 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee.