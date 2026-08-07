Kinderopvang werd vorig jaar relatie goedkoper

Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2025 kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68 procent van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65 procent in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag.

De stijging van de toeslag is onderdeel van het plan van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. In 2025 was er sprake van een hogere toeslag, terwijl het voor 2024 vooral om een hoger maximaal uurtarief ging. De Rijksoverheid kijkt elk jaar naar dat tarief. Over deze uurprijs kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Wanneer het uurtarief dat de kinderopvang rekent hoger is dan het maximumuurtarief, betalen de ouders dat verschil zelf.

In 2025 bedroeg de gemiddelde eigen bijdrage van ouders 3340 euro. Twee jaar eerder betaalden ouders gemiddeld 3210 euro aan eigen bijdrage.

Inkomen van de ouders

Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders ontvangen, hangt samen met het inkomen van de ouders, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het type van de opvang. Ouders krijgen een lagere toeslag wanneer zij meer verdienen. Zo betaalden ouders met het laagste inkomen in 2025 gemiddeld 1190 euro aan eigen bijdrage aan de kinderopvang, goed voor 11 procent van de totale opvangkosten. Voor de ouders in de hoogste inkomensgroep betrof dit 5950 euro, wat op ongeveer de helft van de totale kosten neerkomt.

In 2025 gingen ruim 520.000 kinderen naar de dagopvang en 575.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang. In 2025 gingen 11.000 meer kinderen naar kindcentra dan in 2024. Het aantal kinderen dat wordt opgevangen door geregistreerde gastouders in 2025 is afgenomen met bijna tien procent ten opzichte van 2024.