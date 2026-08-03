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Luxe of eenvoud? Onze vakantiewensen veranderen, de klassieke zomervakantie staat onder druk

Samenleving
door Redactie
maandag, 03 augustus 2026 om 8:58
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Hogere kosten, extreme hitte en drukte veranderen onze vakantieplannen. Liefst 63% van de Nederlanders kiest liever voor een langere, eenvoudige reis dan voor een korte luxe vakantie.
De klassieke zomervakantie staat onder druk. Door stijgende reiskosten, extreme temperaturen en drukte op populaire bestemmingen denken Nederlanders bewuster na over hoe en wanneer zij op vakantie gaan. Onderzoek van Univé, onder 1.067 Nederlanders, laat zien dat eenvoud daarbij niet alleen een manier is om geld te besparen.
Bijna de helft van de Nederlanders (49%) verlangt bewust naar een vakantie waarbij luxe minder belangrijk is. Daarnaast kiest 63% liever voor een langere, eenvoudige reis dan voor een korte luxevakantie.
Dat staat in contrast met het beeld op sociale media, waar verre reizen, exclusieve resorts en zorgvuldig gestileerde vakantiefoto’s de boventoon voeren. Bijna de helft van de Nederlanders heeft daardoor het gevoel dat vakanties steeds uitbundiger worden. Zelf zoeken veel reizigers juist tijd, bijzondere ervaringen en ruimte om los te komen van de dagelijkse drukte.

Jongvolwassenen kiezen avontuur boven luxe

Een eenvoudige vakantie betekent voor veel Nederlanders niet dat ze minder uit hun reis willen halen. Integendeel: bijna de helft van de Nederlanders (48%) zoekt tijdens vakanties juist vaker naar unieke of bijzondere ervaringen. Voor ruim een derde (35%) is een avontuurlijke vakantie zelfs aantrekkelijker dan een ontspannen vakantie. Niet luxe, maar beleven lijkt voor steeds meer Nederlanders het uitgangspunt van een geslaagde vakantie.
Vooral jongvolwassenen lopen daarin voorop. Bijna drie op de vier Nederlanders onder de 30 jaar gaan tijdens vakanties bewust op zoek naar bijzondere ervaringen. Ook vindt meer dan de helft van hen een avontuurlijke vakantie aantrekkelijker dan een ontspannen vakantie.

Helft van de Nederlanders verlangt naar eenvoud

De stijgende kosten van reizen spelen mee in de vakantiekeuze, maar zijn niet de enige verklaring. Ongeveer de helft van de Nederlanders zegt door de hogere reiskosten sneller voor een eenvoudige vakantie te kiezen. Tegelijkertijd verlangt 49% bewust naar een vakantie waarbij luxe minder belangrijk is. Eenvoud is daarmee niet alleen een manier om te besparen, maar voor veel Nederlanders ook een bewuste keuze.

Bewuste keuzes geven ruimte om te genieten

Volgens Univé laten de resultaten zien dat Nederlanders bewuster nadenken over hoe zij hun vakantie willen invullen. Niet zoveel mogelijk luxe, maar een vakantie die past bij wat iemand belangrijk vindt, krijgt een steeds grotere waarde.
Aafke Bos, specialist Reisverzekeringen bij coöperatie Univé: "Een geslaagde vakantie draait voor veel mensen niet meer om zoveel mogelijk luxe, maar om wat je samen beleeft. Dit onderzoek laat zien dat Nederlanders daarin steeds bewustere keuzes maken. Niet omdat het moet, maar omdat eenvoud voor veel mensen meer ruimte geeft aan wat een vakantie echt waardevol maakt." Volgens Univé begint een ontspannen vakantie met bewuste keuzes én een goede voorbereiding, zodat onverwachte situaties niet de boventoon voeren.

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