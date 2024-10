Meer dan tien doden door noodweer rond Valencia

MADRID (ANP) - Overstromingen in Spanje hebben aan ten minste dertien mensen het leven gekost, melden Spaanse media op basis van bronnen bij de politie. Onder de dodelijke slachtoffers zouden zeker vier kinderen zijn. De slachtoffers vielen in de regio Valencia, die getroffen is door een storm.

De autoriteiten zeggen nog geen goede inschatting te kunnen maken van het aantal slachtoffers door het noodweer. Onder meer de krant El País, nieuwssite RTVE en persbureau EFE melden op basis van politiebronnen dat vooralsnog dertien lichamen zijn geborgen op zes verschillende locaties, allemaal op enkele kilometers rondom de stad Valencia.