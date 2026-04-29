Natuurbrand op militair oefenterrein 't Harde

'T HARDE (ANP) - Op het terrein van het Artillerie Schietkamp (ASK) bij 't Harde is woensdag rond het middaguur een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Meerdere brandweereenheden zijn naar de brand gestuurd.

Op foto's is een grote rookwolk te zien, die tot in de wijde omtrek zichtbaar is. Volgens de veiligheidsregio breidt de brand zich snel uit.

In vrijwel heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, doordat het al een tijdje niet heeft geregend. Ook in Gelderland werd gewaarschuwd voor een verhoogd risico op natuurbranden. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

A28 afgesloten

Het Artillerie Schietkamp (ASK) 't Harde is een militair oefen- en schietterrein. Het is de enige locatie in Nederland waar met mortieren en andere artillerie geschoten kan en mag worden. Volgens de planning die Defensie wekelijks bekendmaakt, zou er woensdag worden geoefend met geweer- en mitrailleurvuur, kanonnen en explosieven.

De ANWB laat op X weten dat de A28 tussen Wezep en 't Harde door de brand afgesloten is in beide richtingen. Automobilisten moeten omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.