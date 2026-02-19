Oud-president Yoon krijgt levenslang voor uitroepen noodtoestand

SEOUL (ANP/RTR) - Oud-president Yoon Suk-yeol heeft in Zuid-Korea een levenslange celstraf opgelegd gekregen. Hij riep in 2024 de militaire noodtoestand uit en stortte zijn land daarmee in politieke chaos.

Yoon stuurde destijds na conflicten met de oppositie troepen naar het parlement. Dat weerhield parlementariërs er niet van na enkele uren voor het intrekken van de noodtoestand te stemmen.

Later volgde de afzetting en vervolging van Yoon. De oud-president kreeg het verwijt om politieke redenen illegaal de noodtoestand te hebben uitgeroepen. Hij maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan het leiden van een opstand.

Han Duck-soo

De uitspraak in de zaak was live te zien op de Zuid-Koreaanse televisie. Die zond eerder ook al uit hoe de voormalige conservatieve leider werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor belemmering van de rechtsgang.

Ook andere voormalige kopstukken uit zijn regering moesten de gevangenis in. Zo kreeg voormalig premier Han Duck-soo vorige maand 23 jaar cel opgelegd.