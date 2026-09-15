Sabotage op het spoor legt OV in groot deel van Nederland lam: "Bijzonder zorgelijk"

De storing die dinsdagochtend is ontstaan op het spoor in Midden-Nederland is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor "materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd". Het gaat volgens een woordvoerder van ProRail om buizen die aan het spoor zijn vastgemaakt.

"Die zijn daar moedwillig neergelegd", zegt ze. Doordat de buizen op het spoor liggen, ontstaan zogeheten sectiestoringen. Het computersysteem krijgt dan een signaal dat het spoor daar bezet is.

Buizen vastgemaakt aan spoor

Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. Op welke plekken de buizen precies zijn aangetroffen, wil de woordvoerder nu niet zeggen. "We vinden ze op meerdere plekken verspreid over het land", wil ze wel kwijt. De politie is ingeschakeld en doet onderzoek, voegt ze eraan toe. De politie Oost-Nederland bevestigt dat dit op meerdere plekken gebeurt.

Wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom, daar is nog niets over bekend. "Dat willen wij ook heel graag weten", zegt de ProRail-woordvoerder. Voor de spoorbeheerder is het vrijmaken van het spoor, zodat de treinen weer kunnen gaan rijden, nu de eerste prioriteit.

Hoe laat de treinen weer gaan rijden, is nog onduidelijk. Op de website van de NS staan wel verwachtingen, die variëren van 9.45 uur tot 10.45 uur, maar de woordvoerder van ProRail benadrukt dat dit alleen maar prognoses zijn en het ook langer kan duren. "Treinen en mensen staan na zo'n grote storing vaak ook niet waar ze moeten staan", legt ze uit.

Geblokkeerd

Aannemers die ProRail op pad stuurt om het spoor vrij te maken, weten niet direct exact waar iets op het spoor ligt. Het beveiligingssysteem geeft dit aan per baanvak, waardoor een langer stuk spoor moet worden gecontroleerd. "De mensen die spullen weghalen, doen dat met handschoenen aan", vertelt de woordvoerder. Dit doen ze om sporen veilig te stellen voor de politie. Omdat het beveiligingssysteem geblokkeerde stukken spoor kan detecteren, hoeft volgens haar nu niet het hele Nederlandse spoor van zo'n 7000 kilometer te worden gecontroleerd.

Staatssecretaris Annet Bertram (Openbaar Vervoer) noemt het „bijzonder zorgelijk” dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. „Het is nu zaak dat dit heel goed onderzocht wordt”, laat de CDA-bewindsvrouw via een woordvoerder weten.