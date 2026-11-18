Een van de grootste banken van Hongarije heeft Russische klanten op grote schaal geholpen met witwassen . Op deze manier zijn honderden miljoenen euro’s van een Russische oligarch het Europese betaalverkeer binnengekomen, ook richting Nederland.

De Hongaarse MKB Bank heet na een fusie inmiddels MBH. Volgens FTM werkt ze nu met ING als correspondentbank, een tussenstation voor betalingen naar het buitenland. ING laat weten dat het “vanwege klantvertrouwelijkheid” niets zegt over individuele klanten.

Vijftien lege bv’s vormden het hart van het netwerk

Het netwerk kwam begin 2019 boven tafel. Na het witwasschandaal bij het Deense Danske Bank wilde Deutsche Bank weten of ook zij ongemerkt verdacht geld had doorgesluisd. Het oog viel op MKB, een bank waarvoor Deutsche Bank toen die rol van tussenstation speelde. Zo’n correspondentbank ziet maar een deel van de transacties van de andere bank, waarschuwt Tom Keatinge van de Britse denktank RUSI.

Volgens Deutsche Bank verwerkte MKB veel verdachte betalingen voor brievenbusfirma’s buiten Hongarije. De Hongaren konden die niet uitleggen. Eind 2019 begon Deutsche Bank daarom een geheim onderzoek, Project Wingman. De onderzoekers vonden zeker vijftien lege vennootschappen die samen het hart van het netwerk vormden. Het netwerk was volgens hen “actief” en “groeiend” en vertoonde “talrijke kenmerken van een crimineel netwerk”.

Een bank is zodoende overgeleverd aan het antiwitwasbeleid van de andere bank. - Tom Keatinge, Britse denktank RUSI

Wie er achter die bedrijven zaten, zocht Deutsche Bank niet uit of kreeg ze niet boven water. FTM reconstrueerde het netwerk met de gelekte transactiegegevens. Het geld ging volgens FTM van en naar bedrijven en naasten van Oleg Deripaska, een Russische metaalmagnaat die nauw verbonden is met het Kremlin en sinds 2018 op de Amerikaanse sanctielijst staat. Juist nadat de VS hem sancties oplegden, nam het netwerk een vlucht.

In cijfers

1,7 miljard euro aan betalingen bracht Deutsche Bank in beeld.

Meer dan de helft van de onderzochte transacties liep via MKB in Boedapest.

678 miljoen euro aan Wingman-transacties meldde Commerzbank, bevestigt het OM in Frankfurt.

Geld kwam terecht in Aalst en Amsterdam

Het Hongkongse Dempshire, volgens FTM een pijler van het netwerk, betaalde volgens de documenten een privéjet die later door Deripaska’s ex-vrouw werd gebruikt, behang en dakbedekking voor vastgoed in Londen, tandartsrekeningen en luxekleding.

Een deel van het geld kwam in Nederland terecht. Jachtbouwer Elling uit Aalst in Gelderland ontving eind 2019 zo’n half miljoen euro op zijn Rabobank-rekening voor “Project 4305”. Of dat een boot voor Deripaska was, wil het bedrijf niet zeggen. Elling reageerde niet op vragen van FTM.

De ‘privébank’ van Orbán

MKB was vlak voor de start van het netwerk overgenomen door vrienden van de toenmalige premier Viktor Orbán, onder wie miljardair Lőrinc Mészáros. In Hongarije stond MKB bekend als de privébank van regeringspartij Fidesz. Analisten van Deutsche Bank schreven in een intern rapport zelfs dat “de bank in feite onder controle staat van de Hongaarse regering”.

In 2022 leende MKB 10,7 miljoen euro aan de Franse politica Marine Le Pen voor haar presidentscampagne. Orbán greep volgens bronnen van de Financial Times persoonlijk in om die lening rond te krijgen.

Deutsche Bank had geen flauw idee

In mei 2020 vroeg de Duitse federale politie medewerkers van Deutsche Bank om te getuigen in een strafonderzoek tegen MKB. Het toenmalige hoofd financiële criminaliteit schreef zijn plaatsvervanger meteen: “Ik heb hier een heel slecht gevoel over.”

Op 6 oktober 2020 stopte Deutsche Bank met MKB. Bij welke andere banken het geld langskwam, wist Deutsche Bank niet. “We hebben geen flauw idee van de andere banken in de Wingman-context,” mailde een medewerker.

Onderzoek strandde in Boedapest

Gevolgen had het niet. Duitse speurders vroegen hun Hongaarse collega’s om het netwerk te onderzoeken, maar het Hongaarse openbaar ministerie toonde geen interesse. Het OM in Frankfurt sloot daarop het dossier, zegt een woordvoerder.

Toen MKB na de fusie als MBH terugkwam, vond het management van Deutsche Bank de risico’s in interne stukken “acceptabel”. Of de relatie er weer kwam, wil de bank niet zeggen. Op vragen over het netwerk en de rol van Deripaska reageert Deutsche Bank niet. Ook Oleg Deripaska reageerde niet op vragen van Follow the Money.

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