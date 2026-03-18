Taghi zat toch achter moord op Peter R

Voor het eerst heeft iemand uit de directe kring van Ridouan Taghi een verklaring afgelegd over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De 34-jarige Ismail M., die afgelopen herfst werd opgepakt in Marokko, wijst Jaouad F. — een neef en vertrouweling van Taghi — aan als de man die de opdracht gaf voor de dodelijke aanslag in 2021.

Cruciale getuigenis uit de inner circle

Ismail M., bijgenaamd 'Jarki', wordt gezien als een spilfiguur binnen de organisatie van Ridouan Taghi. Uit onderzoek naar een versleutelde telefoon bleek dat hij foto's van Peter R. de Vries doorstuurde naar de Poolse moordmakelaar Krystian M., die in hoger beroep is veroordeeld tot 26 jaar cel. Op de beelden stond De Vries bij de desk van RTL Boulevard, vlak voor de fatale schoten op 6 juli 2021. Het bijschrift luidde: "Deze hond moet je hebben". M. had ook veelvuldig contact met schutter Delano G., die veroordeeld werd tot 27,5 jaar cel.

Voor het eerst legt iemand uit Taghi's directe kring een verklaring af over de dodelijke aanslag op de misdaadverslaggever.

Directe link met organisatie Taghi

Niet eerder kon het Openbaar Ministerie zo nadrukkelijk een link leggen tussen de groep rond Taghi en de moord op De Vries. De door M. aangewezen Jaouad F. wordt door opsporingsdiensten al langer beschouwd als de 'geweldsman' van Taghi. Hij komt ook voor in gekraakte chatberichten in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum en is verdachte in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel.

Vervolging onzeker

Jaouad F. zit momenteel in Marokko een celstraf van zes jaar uit voor betrokkenheid bij een vergismoord op de zoon van een rechter in Marrakech. Als het OM hem in Nederland wil vervolgen voor de moord op De Vries, moet hij worden uitgeleverd — maar Marokko levert doorgaans geen Nederlandse Marokkanen uit. Of en wanneer vervolging mogelijk is, blijft daarom onzeker.