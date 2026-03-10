Trump wil uit de oorlog – maar durft de uitknop niet in te drukken

Trump zegt dat de oorlog met Iran “bijna voorbij” is, maar dreigt tegelijk met escalatie. Waarom uit deze oorlog stappen politiek riskanter lijkt dan doorgaan.

President Trump laveert zichtbaar tussen oorlogsmoeheid en oorlogsretoriek: hij wil van het conflict met Iran af, maar houdt tegelijk de deur naar escalatie wijd open. Want hoe stop je een oorlog? Vannacht sprak hij de pers erover toe. Maar nu snapt niemand het meer

Trump: de oorlog is klaar. Misschien

Trump zegt de oorlog “zeer compleet, zo goed als” te vinden, om later dezelfde dag te verklaren dat de strijd “nog minstens een week doorgaat”. Eerder zei hij dat het conflict vier tot vijf weken zou duren, “maar misschien veel langer”. Dat schuiven in tijdlijnen verraadt vooral dat er geen helder einddoel is: regime change, vernietiging van het nucleaire programma, of simpelweg “laten zien wie de baas is”.

Die ambiguïteit voedt de vrees voor een nieuw “eindeloos” avontuur dat hij ooit juist beloofde te voorkomen en waar Amerikanen helemaal geen zin in hebben.

Uit de oorlog, maar niet nu Officieel is de missie in Iran bijna voltooid. In toespraken pocht Trump dat Iran “geen marine, geen luchtmacht, geen luchtafweer meer” heeft en dat de VS “in veel opzichten al gewonnen” hebben. Tegelijk belooft hij Iran “nog harder te raken” als Teheran de olie‑aanvoer hindert. De president verkoopt zijn achterban dus een eind aan de oorlog, maar niet vandaag. Hij zit klem tussen een dure, impopulaire interventie en de angst om zwak te lijken zodra hij daadwerkelijk op de rem

Oorlog kost geld – en politieke steun

Op de oliemarkten is de rekening al zichtbaar. Sinds de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen schoten de prijzen omhoog, met sprongen van meer dan 7 procent op één dag. Trump probeert kiezers gerust te stellen dat de hogere benzineprijzen “tijdelijk” zijn en later zelfs lager zullen uitvallen dan voor de oorlog. Maar elk extra week oorlog is een week van duurdere energie, onrust op beurzen en oplopende spanningen in de VS zelf.

Waarom stoppen zo moeilijk is