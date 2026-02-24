Vermeer: Keijzer sprak met Markuszower, vertrouwen is geknakt

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen in Mona Keijzer is "geknakt", zei BBB'er Henk Vermeer dinsdagochtend over zijn voormalige partijgenoot die zich een dag eerder had afgesplitst. Keijzer sprak tegenover De Telegraaf van een "grote vertrouwensbreuk" omdat niet zij, maar Vermeer is aangewezen als opvolger van de terugtredende partijleider Caroline van der Plas. Volgens Vermeer had Keijzer zonder toestemming van BBB meerdere gesprekken met PVV-afsplitser Gidi Markuszower.

De drie overgebleven Kamerleden hebben Vermeer dinsdagochtend "unaniem" verkozen tot fractieleider, wist hij tegen de pers te melden. Keijzer is verontwaardigd, omdat ze claimt dat haar die positie is beloofd.

Vermeer ziet dat anders. Na de verkiezingen heeft de fractie volgens hem gezegd dat het "logisch" zou zijn om Keijzer als tweede op de kandidatenlijst aan te wijzen als fractievoorzitter, als Van der Plas zou opstappen. Maar door "een aantal zaken" die in de tussentijd zijn gebeurd, is het vertrouwen nu weg.