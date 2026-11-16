Eerst ontkennen nú sorry zeggen: Excuses Gérard Depardieu voor aanranding van twee vrouwen

Gérard Depardieu heeft in een verklaring zijn "diepe en oprechte excuses" aangeboden aan de vrouwen die hij volgens de rechtbank in Parijs heeft aangerand. De Franse acteur besloot vrijdag om niet in hoger beroep te gaan in de zaak. Vlak voordat het hoger beroep eigenlijk zou starten, maandagochtend, kwam Depardieu met de excuses.

"Het rechtssysteem heeft gesproken", schreef de 77-jarige bekende acteur. "Ik ben schuldig bevonden. Ik begrijp dat en aanvaard deze veroordeling." Depardieu heeft twee vrouwen aangerand op de set van de film Les volets verts. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden en moest zich officieel registreren als een zedendelinquent.

"Het was nooit mijn bedoeling de vrouwen met wie ik in aanraking kwam pijn te doen, maar ik begrijp dat die intentie niets afdoet aan de pijn die is aangericht", vervolgde hij. Hij is ook aangeklaagd voor de vermeende verkrachting van de Franse actrice Charlotte Arnould.