De bewaker duwt de rolstoel door de gangen van Rikers Island, het beruchte gevangeniscomplex in New York. Binnen zit Harvey Weinstein , 73 jaar oud, in een geel gevangenispak, zichtbaar verzwakt en verouderd. De ooit zo machtige filmproducent lijdt aan beenmergkanker, hartproblemen en diabetes. Hij zit sinds 2020 vast.

Weinstein werd in 2020 in New York veroordeeld tot 23 jaar cel wegens verkrachting en seksuele aanranding, en kreeg in 2023 in Los Angeles nog eens 16 jaar voor een andere verkrachtingszaak. Met hem begon #metoo, die inmiddels veel machtige, misbruikende mannen zoals hij heeft geveld.

Tegelijk ontkent hij in het interview met "The Hollywood Reporter" stelselmatig iedere vorm van seksueel geweld en zegt hij “vernietigd” te zijn door een “grote leugen”. ​ Meer dan 100 vrouwen hebben hem beschuldigd van (seksuele) intimidatie of verkrachting, onder wie Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette en Ashley Judd.

Opmerkelijk is de kronkel waar het gesprek in kantelt: Weinstein biedt een soort halve excuses – hij had “nooit met deze vrouwen samen moeten zijn” – om vervolgens de kern te ontkennen.

Vermoedelijk gelooft hij het zelf, want wat moet je anders als je in een rolstoel zit te wachten op je dood.

​ Psychologen vatten dit patroon samen als DARVO : deny, attack, reverse victim and offender – ontkennen, aanvallen en de rollen omkeren zodat de dader zich als slachtoffer presenteert. In zijn lezing zijn vrouwen gedreven door geld en status, en is hijzelf het ware slachtoffer van een “club” die hem wilde vernietigen. Vermoedelijk gelooft hij het zelf, want wat moet je anders als je in een rolstoel zit te wachten op je dood.

Die slachtofferrol schuurt met de realiteit buiten de gevangenis.[​ Sinds #MeToo in 2017 schoten wereldwijd meldingen van seksueel geweld omhoog; in Duitsland bijvoorbeeld registreerde de politie in 2024 13.320 gevallen van verkrachting en seksuele aanranding, een stijging van 9,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

​ Autoriteiten wijzen nadrukkelijk op een hogere bereidheid om aangifte te doen – een teken dat meer vrouwen het zwijgen doorbreken, niet dat er plots massaal vals wordt beschuldigd.

Weinstein blijft ondertussen volhouden dat hij geen dader is, maar een zieke oude man die “geen levenslange straf verdient”

​ Hij is daarmee geen curiositeit uit een voorbije tijd, maar een symptoom van een structuur waarin morele verontwaardiging en juridische scepsis naast elkaar bestaan – en waarin machtige mannen nog altijd ruimte vinden om hun eigen onschuld te blijven proclameren.