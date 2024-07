Dit zijn de winstkansen van Oranje (en hoe zit het bij de Copa America?)

De data-analisten van We Global Football draaien overuren om de winstkansen van de overgebleven EK- en Copa America-deelnemers zo nauwkeurig mogelijk in percentages uit te drukken. Het belooft ongekend spannend te worden de komende week op de Duitse voetbalvelden.

Na een recente update van de spreadsheet-enthousiastelingen krijgt Oranje 51,5% om de Britten komende woensdag te verslaan, terwijl Spanje (51,9%) in de andere halve finale licht favoriet is versus Frankrijk.

Spanje heeft met 28,0% de meeste kans om de beker zondagavond mee naar huis te mogen nemen, terwijl Frankrijk (25,2%), Nederland (24,5%) en Engeland (22,3%) niet veel voor La Furia Roja onderdoen.

Argentinië

In Zuid-Amerika rollen er veel grotere verschillen uit de hoge hoed. Nadat Brazilië hardhandig uit het toernooi is gekegeld door Uruguay, zijn er ook daar nog vier landen over. De analisten geven Argentinië (39,6%) de meeste kans om te winnen, terwijl Colombia (28,1%) en Uruguay (23,2%) op gepaste afstand volgen. Grote outsider is Canada met slechts 9,1% kans op de Copa America-winst.