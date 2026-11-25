Je ziet de wolkjes de afgelopen dagen overal opduiken rondom voorbijgangers op straat. Het KNMI verwacht tot het weekend ’s nachts lichte vorst en overdag hooguit een paar graden boven nul. Maar om je adem te zien, hoeft het helemaal niet te vriezen. Hoe werkt dat eigenlijk?

Een vaste grens is er niet. Vaak begint het rond de 7 graden.

Zo ontstaat het wolkje

Elke uitademing bevat waterdamp, onzichtbaar zolang hij als gas in de lucht zweeft. De lucht uit je longen is warm en zit er vol mee. Komt die adem in koude buitenlucht, dan koelt hij binnen een fractie van een seconde af.

Koude lucht kan veel minder waterdamp vasthouden dan warme. Zakt je adem onder het dauwpunt, de temperatuur waarbij lucht verzadigd raakt, dan klontert de damp samen tot duizenden piepkleine waterdruppeltjes. Dat zie je als een wolkje, dat na een seconde of twee weer oplost in de omringende lucht.

Het is hetzelfde verschijnsel als nevel. Het Britse weerinstituut Met Office noemt mist zelfs “wat je ziet als je op een koude dag je adem ziet”.

Bij welke temperatuur zie je je adem?

Zichtbare adem is een teken dat de lucht koud is geworden. Een thermometer is het niet. - Maggie Konrad, Farmers' Almanac

De Amerikaanse Library of Congress noemt volgens de Farmers’ Almanac een temperatuur onder ongeveer 45 graden Fahrenheit, zo’n 7 graden Celsius. Het blad zegt er direct bij dat er geen “magische temperatuur” bestaat. Twee dingen bepalen of het wolkje verschijnt:

Luchtvochtigheid. Op een koele, vochtige ochtend zit de buitenlucht al dicht tegen verzadiging aan. Een klein beetje extra damp uit je mond is dan genoeg. Bij droge lucht moet het veel kouder zijn.

Op een koele, vochtige ochtend zit de buitenlucht al dicht tegen verzadiging aan. Een klein beetje extra damp uit je mond is dan genoeg. Bij droge lucht moet het veel kouder zijn. Wind. Op een windstille ochtend blijft het wolkje even hangen. Een briesje blaast de druppeltjes direct uiteen.

Daardoor zie je je adem op een miezerige ochtend van 6 graden soms beter dan op een heldere, droge vriesdag. Wel geldt: hoe kouder het is, hoe dikker de pluim.

Ook bij warm weer kan het

Op een benauwde zomerochtend na een regenbui zie je soms ook een vaag wolkje, schrijft scheikundige Anne Helmenstine op Science Notes . De lucht is dan zo verzadigd dat ze geen extra vocht meer kwijt kan. “Is de vochtigheid laag, dan kun je blazen wat je wilt zonder dat je iets ziet”, schrijft ze.

Wie het thuis wil testen, ademt tegen een koude spiegel of boven een open vriezer. Op de spiegel slaat de damp neer, boven de vriezer verschijnt het wolkje, ook als het buiten 15 graden is.

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