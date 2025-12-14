ECONOMIE
Hoe je aan iemands ogen ziet dat hij een slecht besluit gaat nemen

Wetenschap
door Gerard Driehuis
zondag, 14 december 2025 om 19:39
Mensen zeggen dat de ogen de spiegel van de ziel zijn, maar ze verraden ook wat voor besluit iemand op het punt staat te nemen. Onderzoekers zien in pupilgrootte en oogbewegingen subtiele signalen van spanning, twijfel en impulsiviteit, nog vóór iemand zelf doorheeft dat hij een riskant besluit gaat nemen.
Wat de pupil verraadt
Als iemand een belangrijke keuze maakt, zetten de hersenen het lichaam in een staat van verhoogde paraatheid. Dat zie je terug in de pupil: die wordt groter bij spanning, mentale inspanning en onzekerheid. In experimenten waarbij proefpersonen gokbeslissingen moesten nemen, bleek dat de pupil al opzwol in de seconden voordat zij voor een riskante optie kozen, alsof het brein aan het waarschuwen was dat er veel op het spel stond.
Volgens neurowetenschappers weerspiegelt pupilverwijding een hogere “beslisdrempel”: je systeem heeft extra energie nodig om tóch voor een optie te gaan die tegen je voorzichtige neiging ingaat. Met andere woorden: een plotselinge, sterke pupilverwijding vlak voor een keuze kan een signaal zijn dat iemand zichzelf over de streep duwt richting een besluit dat hij eigenlijk niet helemaal vertrouwt.

Waar je op kunt letten

Voor een buitenstaander zijn er grofweg twee dingen zichtbaar.
  • Onrustige oogbewegingen: snel heen-en-weer schieten tussen opties of wegkijken kan duiden op innerlijk conflict en onzekerheid.​
  • Plotse verandering in blik: iemand die net ontspannen keek en ineens met wijdere ogen, strak gefixeerd, ja zegt tegen een riskant plan, laat mogelijk zien dat arousal en stress het stuur hebben overgenomen.​
PsyBlog beschrijft hoe zulke oogsignalen zelfs enkele seconden vóór de feitelijke keuze voorspellen of iemand een goede of slechte beslissing gaat nemen. Dat maakt de ogen geen glazen bol, maar wel een opmerkelijk betrouwbare realtime monitor van het brein in twijfel.

