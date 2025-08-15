ECONOMIE
Kijk uit op Franse wegen: flitsapps machteloos tegen 'geheim wapen'

auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 15 augustus 2025 om 10:44
ANP-71464229
De ‘Radar Dexter’ – een mobiele, onzichtbare snelheidsflitser in onopvallende personenauto's – is de schrik van elke hardrijder in Frankrijk. Het zijn extern ingehuurde particulieren die vooraf afgesproken routes rijden en ondertussen alle snelheidsovertredingen vastleggen.
Sinds de eerste proef in Évreux in 2018 is het systeem nu in bijna heel Frankrijk ingevoerd. Alleen Île-de-France (waar Parijs onder valt) en het eiland Corsica ontspringen voorlopig de dans. Nog dit jaar wil de verkeersveiligheidsdienst dagelijks zo’n 300 van deze privéflitsers op pad sturen.
Onzichtbaar
Het geheim zit in een infraroodflitser die je niet ziet. Terwijl jij nietsvermoedend langsrijdt, registreert het systeem je snelheid door het verschil te meten met de flitsauto. De data gaat direct naar een verwerkingscentrum, waar de boete automatisch wordt klaargezet.
Er gelden wel coulante marges: tot 100 km/u mag je 10 km/u te hard gaan, daarboven geldt een marge van 10 procent. Zo wil men voorkomen dat je onterecht wordt beboet. Omdat de camera’s geen gezichten of kentekens opslaan, is de methode volgens de Franse overheid volledig legaal.
Lucratief verdienmodel
De flitsauto’s rijden vooral op gevaarlijke trajecten om ongevallen te voorkomen. Critici zien vooral een lucratief verdienmodel. Met honderden auto’s die dagelijks rondrijden, gaat het om miljoenen aan boetegeld, grotendeels bestemd voor lokale overheden en de staatskas.
Wie deze zomer door Frankrijk rijdt, doet er dus goed aan het gaspedaal wat te laten vieren.
Bron: HLN

