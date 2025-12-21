Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurde

Mufasa en Kyra waren de twee American bully XL-pups van Sylvia Daalhof-Breeveld (50) uit Spijkenissen, die eerder dit jaar haar stiefvader verscheurden. Maar ze vertelt aan het AD dat ze nog steeds veel houdt van de hondjes (die zijn afgemaakt). Sterker nog: Sylvia zal zich altijd herinneren hoe lief hond Kyra voor haar kleindochter was.

De stiefvader zou passen op de honden . Samen met een kleinkind. De honden waren van verschillende baasjes en gingen elkaar daardoor te lijf. De man probeerde hen uit elkaar te halen. Hij viel daarbij en werd gedood door de honden.

Toen Sylvia thuiskwam mocht ze niet naar binnen van de politie. „Het is beter dat je nu niet naar binnen gaat, zegt de agent terwijl hij de hevig geëmotioneerde Sylvia stevig vastpakt en vertelt wat er is gebeurd.

De politie heeft de honden de tuin ingejaagd. En de sluipschutters met doorgeladen wapens op het dak van het wooncomplex schoten de dieren dood.

Sylvia vindt het nog steeds zwaar eraan terug te denken. "Nadat de honden waren doodgeschoten, zag ik wel mijn dochter door de grond zakken. Eerst opa dood. Daarna ook de honden. Pups van nog maar negen maanden oud.”

Een andere pup uit hetzelfde nest heeft ook een mens zwaar verwond.