ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurde

dieren
door Peter Janssen
zondag, 21 december 2025 om 12:39
bijgewerkt om zondag, 21 december 2025 om 13:00
mufasa-links-en-kyra
Mufasa en Kyra waren de twee American bully XL-pups van Sylvia Daalhof-Breeveld (50) uit Spijkenissen, die eerder dit jaar haar stiefvader verscheurden. Maar ze vertelt aan het AD dat ze nog steeds veel houdt van de hondjes (die zijn afgemaakt). Sterker nog: Sylvia zal zich altijd herinneren hoe lief hond Kyra voor haar kleindochter was.
De stiefvader zou passen op de honden. Samen met een kleinkind. De honden waren van verschillende baasjes en gingen elkaar daardoor te lijf. De man probeerde hen uit elkaar te halen. Hij viel daarbij en werd gedood door de honden.
Toen Sylvia thuiskwam mocht ze niet naar binnen van de politie. „Het is beter dat je nu niet naar binnen gaat, zegt de agent  terwijl hij de hevig geëmotioneerde Sylvia stevig vastpakt en vertelt wat er is gebeurd.
De politie heeft de honden de tuin ingejaagd. En de sluipschutters met doorgeladen wapens op het dak van het wooncomplex schoten de dieren dood. 
Sylvia vindt het nog steeds zwaar eraan terug te denken. "Nadat de honden waren doodgeschoten, zag ik wel mijn dochter door de grond zakken. Eerst opa dood. Daarna ook de honden. Pups van nog maar negen maanden oud.”
Een andere pup uit hetzelfde nest heeft ook een mens zwaar verwond.
Maar een verbod op het ras, zoals in Engeland, gaat haar te ver. „Deze honden waren hartstikke lief voor onze kinderen”, zegt ze, terwijl ze filmpjes toont van een van de American bully’s op het bed van haar 6-jarige kleindochter. „Er moet gewoon beter toezicht komen op de fokkers.”

Lees ook

Genen gekopieerd, ziel niet: wat een kloonhond wél en niet isGenen gekopieerd, ziel niet: wat een kloonhond wél en niet is
De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimteDe eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte
Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschotenHonden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten
Dit wil een hond je duidelijk maken: 13 gebaren van je trouwe viervoeterDit wil een hond je duidelijk maken: 13 gebaren van je trouwe viervoeter
loading

POPULAIR NIEUWS

anp201225109 1

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

111828742 m

De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.49.42

Jake Paul heeft zich voor 50 miljoen het ziekenhuis laten 1n slaan

ANP-449212350

Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt

ANP-542123200

Filmpje: Guido Weijers zet irritante vrouw de zaal uit

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 06.18.45

Hoe diep zit David Caopperfield in de Epstein-shit?

Loading