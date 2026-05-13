De wereld staat op instorten, maar de beurzen breken recordds. Hoe kan dat?

Economie
door Ans Vink
woensdag, 13 mei 2026 om 13:36
Wereldwijd stapelen oorlogen, klimaatrampen en politieke crises zich op, maar tegelijk boeken aandelenmarkten recordwinsten. Dat wringt voor veel beleggers en burgers: hoe kan de beurs euforisch zijn terwijl het nieuws somber blijft?
Volgens het IMF groeit de wereldeconomie de komende jaren gestaag rond 3,2 procent per jaar, “stabiel maar traag”, ondanks geopolitieke spanningen en hoge rente. Dat is geen boom, maar ook geen recessie, en het biedt bedrijven voldoende ruimte om winst te maken. Intussen verwachten beleggers dat centrale banken de rente geleidelijk verder zullen verlagen zodra de inflatie verder is teruggedrongen, wat toekomstige winsten waardevoller maakt
Dat zie je terug in de indexcijfers. De wereldwijde MSCI All Country World Index steeg in 2025 met meer dan 21 procent en bereikte opnieuw een recordniveau. Ook brede indices als de S&P 500 en MSCI World boekten in 2024 en 2025 dubbelcijferige rendementen, na eerdere verliezen in 2022. Economen spreken van een “wall of worry”: markten klimmen juist terwijl er veel is om je zorgen over te maken.
Beurzen kijken bovendien vooral vooruit, vaak twaalf tot achttien maanden. Oorlog, klimaatstress en politieke polarisatie zijn reële risico’s, maar zolang grote, winstgevende bedrijven blijven draaien en de kans op een directe wereldwijde recessie beperkt lijkt, overheerst op de beurs de rekensom boven het morele ongemak. Of die rekensom overeind blijft als de volgende crisis toeslaat, is een heel andere vraag.
Misschien is de echte tegenstelling niet tussen “de wereld” en “de beurs”, maar tussen wie de risico’s draagt en wie de recordwinsten incasseert.

