Waarom zoveel Nederlanders in de schulden zitten (en hoe je eruit komt)

Meer dan 730.000 Nederlandse huishoudens kampen met problematische schulden – bijna drie keer zoveel als in de jaren negentig. Dit betekent dat ongeveer één op de vijf huishoudens financieel vastloopt, een probleem dat stilletjes groeit maar steeds meer levens ontwricht.

De oorzaken zijn divers en vaak een combinatie van factoren. Structurele armoede, onverwachte levensgebeurtenissen zoals werkloosheid of echtscheiding, en de complexiteit van het toeslagenstelsel spelen allemaal een rol. Daarnaast maken moderne verleidingen zoals 'koop nu, betaal later'-diensten en incassobureaus die snel extra kosten opstapelen het probleem groter, vooral onder jongeren.

Jongeren het hardst getroffen

Naar schatting heeft de helft van alle jongeren te maken met schulden, variërend van achterstallige betalingen tot roodstand. Eén op de vijf jongeren tussen 18 en 26 jaar ervaart zelfs ernstige betalingsproblemen. Deurwaarders zien hun jonge cliëntenbestanden jaarlijks met 1 tot 2 procent groeien, waarbij achterstallige zorgpremies vaak de eerste schuld zijn.

Het gaat niet alleen om geld, maar om bestaanszekerheid, rust en perspectief – daarom moet schuldhulp voor iedereen toegankelijk zijn.

Het probleem wordt versterkt doordat jongeren vanaf hun 18e jaar volledige financiële verantwoordelijkheid dragen, maar vaak niet over de kennis, vaardigheden of inkomenszekerheid beschikken om daarmee om te gaan. Diensten als Klarna maken het bovendien gemakkelijk om geld uit te geven dat er eigenlijk niet is, terwijl het aanvragen van zorgtoeslag of andere voorzieningen ingewikkeld blijft.

De uitweg: vroeg ingrijpen en hulp zoeken

Het goede nieuws: er is hulp beschikbaar. Iedere gemeente is verplicht gratis schuldhulpverlening aan te bieden via het Juridisch Loket. Sinds maart 2024 werken gemeenten aan een uniforme 'Basisdienstverlening Schuldhulpverlening' met 20 gestandaardiseerde elementen, waardoor inwoners overal dezelfde kwaliteit hulp kunnen verwachten.

Toch blijft de drempel om hulp te vragen hoog. Het systeem is bureaucratisch en veel mensen schamen zich voor hun financiële situatie. Experts benadrukken daarom het belang van vroege signalering: hoe eerder je ingrijpt bij een betalingsherinnering of roodstand, hoe kleiner de kans dat schulden uitgroeien tot een onoplosbaar probleem.

In Nederland worden kleine schulden heel snel groot door incassokosten en rente – vaak voordat mensen doorhebben wat er gebeurt.

Voor wie de stap zelf wil zetten: maak een overzicht van je inkomsten, uitgaven en schulden, probeer betalingsregelingen te treffen met schuldeisers, en schakel indien nodig professionele hulp in. Platforms zoals zelfjeschuldenregelen.nl en Geldfit.nl bieden concrete tools en verwijzen door naar de juiste instanties.

Schulden in cijfers

De harde feiten over schuldenproblematiek: