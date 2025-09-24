Wiegendood komt steeds vaker voor: dit kun je doen om de kans te verkleinen

Het aantal baby ’s dat plotseling overlijdt zonder duidelijke medische oorzaak, ook wel wiegendood genoemd, is de afgelopen drie jaar opvallend gestegen. Waar er jarenlang gemiddeld zo’n 25 gevallen per jaar waren, liep dat aantal sinds 2022 op naar 36, 41 en 37 sterfgevallen.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, gedeeld door belangenorganisaties als BOinK, de Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen en VeiligheidNL.

Zorgwekkende stijging

Volgens Mieke Cotterink, onderzoeker kinderveiligheid bij VeiligheidNL, is die stijging “zorgwekkend”. De oorzaak is niet precies duidelijk, maar sociale media spelen mogelijk een rol. “Je ziet baby’s in video’s slapen met mutsjes op en omringd door knuffels. Hartstikke schattig, maar dit is een onveilige slaaphouding”, zegt zij tegen AD.

Te warm slapen is gevaarlijk

Een van de belangrijkste risico’s is dat baby’s het te warm krijgen. “Omdat het lichaam wil afkoelen, worden de bloedvaten in de huid wijd opengezet. Doordat de bloeddruk daalt, moet het hartje heel hard werken om alles weer op orde te krijgen”, legt Cotterink uit.

Haar advies: laat baby’s nooit met teveel beddengoed of mutsjes slapen.

Slaapzak in plaats van dekentje

Wanneer een kindje uit de wieg groeit, is een slaapzak de veiligste optie. “Dan blijft het hoofdje altijd vrij en kan een kind gemakkelijk warmte kwijtraken. Een dekentje kan juist over het gezichtje blijven liggen, waardoor de baby de kans loopt om te weinig zuurstof te krijgen.”

Daarnaast is het belangrijk dat baby’s altijd op de rug slapen. “Veel kindjes die aan wiegendood stierven, zijn op hun buik gevonden. Als een kindje met het gezichtje tegen het matras gaat ademen, kan dat leiden tot te weinig zuurstof.”

Deel nooit je bed

Een andere duidelijke waarschuwing: neem je baby niet bij je in bed. “Je kunt per ongeluk tegen je baby aanrollen. Het kind kan het daarnaast te warm krijgen of bekneld raken. De kussens, het dekbed en de naad tussen twee matrassen vormen daarbij een risico.”

Roken en medicijnen

Ook roken vergroot de kans op wiegendood. “Door de rook is er minder zuurstof in de lucht, terwijl de luchtwegen van een baby juist relatief vatbaar zijn. Ze kunnen sneller een ontsteking van de luchtwegen krijgen”, aldus Cotterink.

Tot slot waarschuwt ze voor kalmerende medicijnen, bij zowel baby’s als moeders die borstvoeding geven. “Als medicijnen een slaapverwekkende werking hebben, kan dat baby’s in een te diepe slaap brengen. Ook dat is een risico voor wiegendood.”