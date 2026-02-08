3 opvallende lichamelijke klachten die voortkomen uit stress

Stress
veroorzaakt niet alleen mentale klachten. Keelpijn, nek- en schouderpijn en maagproblemen zijn drie opvallende lichamelijke signalen. Dit moet je erover weten.
Bijna 90 procent van de Nederlanders
ervaart klachten die voortkomen uit stress
, van vermoeidheid tot hoofdpijn
en spierpijn. Toch denken de meesten bij stress vooral aan piekeren of slecht slapen. Wat veel mensen niet weten: stress kruipt net zo makkelijk je lichaam binnen als je hoofd. Drie lichamelijke klachten verdienen daarbij extra aandacht.
Een brok in je keel
Een zeurend gevoel bij het slikken, zonder dat je verkouden bent — het overkomt verrassend veel mensen in stressvolle periodes. Het verschijnsel heet in medische termen globusgevoel
en wordt meestal veroorzaakt door verhoogde spierspanning in de keel- en halsspieren. Bij langdurige spanning trekken deze spieren zich onbewust samen, wat een benauwd gevoel of lichte slikklachten oplevert. Stress
en angst kunnen er ook voor zorgen dat de slokdarmingang — een kringspier — een te hoge spanning ontwikkelt. Ontspanningsoefeningen en logopedie bieden vaak uitkomst.
Nek- en schouderpijn
Dit is misschien de bekendste fysieke uiting van stress.
Zodra je spanning ervaart, spannen de nek- en schouderspieren zich automatisch aan — vaak zonder dat je het doorhebt. Het stresshormoon cortisol
speelt hierin een sleutelrol: het houdt je lichaam in een constante 'aanspanningsmodus'. Bij chronische stress
blijven de cortisolniveaus verhoogd, wat niet alleen spierpijn veroorzaakt maar ook het immuunsysteem verzwakt en de slaapkwaliteit vermindert. Uit onderzoek blijkt dat nek- en schouderklachten na vermoeidheid en prikkelbaarheid tot de meest gemelde stressklachten behoren.
Maagklachten en darmverstoringen
Je darmen reageren buitengewoon sterk op emotionele prikkels. De zogeheten darm-hersenas is een tweerichtingscommunicatiesysteem: stress
in je hoofd vertaalt zich direct naar je spijsvertering. Onderzoekers van onder meer de Universiteit Maastricht ontrafelden in een studie gepubliceerd in Cell het exacte biologische mechanisme: psychologische stress stimuleert via cortisol
ontstekingsbevorderende processen in het darmslijmvlies. Het resultaat: een opgeblazen gevoel, buikpijn, veranderingen in stoelgang of zelfs opvlammingen van bestaande darmaandoeningen.
Wat kun je eraan doen?
Je lichaam herstelt vaak snel zodra de stress
afneemt. Meer bewegen, ademhalingstechnieken en praten met een professional kunnen al een groot verschil maken. Zie deze klachten niet als toeval, maar als een signaal van je lichaam — en neem ze serieus.
Stress in Nederland
Stressgerelateerde klachten waren in 2025 opnieuw de grootste oorzaak van ziekteverzuim onder werknemers. Bijna 19 procent van alle werknemers meldde burn-outklachten — zo'n 1,6 miljoen mensen. Het CBS rapporteerde dat 42 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar angst- of depressiegevoelens ervaart. Bij jongeren van 18 tot 25 jaar ligt dat percentage zelfs op 53 procent. Stress
is daarmee allang geen individueel probleem meer, maar een structureel volksgezondheidsvraagstuk.