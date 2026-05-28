Dermatologen zien in hun spreekkamer een nieuwe generatie patiënten: tienermeiden en zelfs basisschoolkinderen met huidproblemen die direct te herleiden zijn tot volwassen skincareproducten.

Mini’s in de macro-markt

Dermatologen in binnen- en buitenland luiden de noodklok over een trend die in marketing zorgvuldig wordt verpakt als ‘cute’: mini- of tween-skincare.Onder invloed van de zogenaamde ‘Sephora kids’-trend geven jonge tieners en pre-tieners tientallen tot honderden euro’s per maand uit aan producten met krachtige anti-aging-ingrediënten.“Voor kinderen heb je in de basis een milde reiniger, een eenvoudige crème en zonnebrand nodig – meer niet,” benadrukken huidartsen; alles daarboven vergroot vooral de kans op irritatie en allergie.