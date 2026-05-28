Hoe moeders hun dochters de dermatoloog in smeren

door Nina van der Linden
donderdag, 28 mei 2026 om 9:24
Jonge meisjes lopen steeds vaker huidklachten op omdat ze de uitgebreide skincareroutines van hun moeders – en van influencers – klakkeloos overnemen, terwijl hun jonge huid daar simpelweg niet tegen bestand is.
Dermatologen zien in hun spreekkamer een nieuwe generatie patiënten: tienermeiden en zelfs basisschoolkinderen met huidproblemen die direct te herleiden zijn tot volwassen skincareproducten.
Waar moeders vroeger hun dochters weghielden bij dure crèmes, delen ze nu serums, peelings en ‘anti-aging’-producten alsof het gezellig nagellakken is.
De kinderhuid heeft geen dertien stappen nodig, maar drie: reinigen, hydrateren en beschermen tegen de zon.
Sociale media spelen daarin een centrale rol: TikTok en Instagram staan vol ‘get ready with me’-filmpjes waarin moeders uitgebreide routines uitvoeren die hun dochters vervolgens kopiëren.In Nederland geeft bijna 90 procent van dermatologen aan regelmatig jongeren te zien met huidklachten door gestapelde cosmeticaproducten.

Wat er misgaat in die badkamer

De jonge huid van een tiener is dunner, gevoeliger en vaak nog hormonaal onrustig; dat maakt haar extra kwetsbaar voor agressieve ingrediënten als retinoïden, exfoliërende zuren (AHA’s, BHA’s) en parfums. Dermatologen rapporteren een toename van irritatie-eczeem, clownseczeem en allergische contactreacties bij tieners die meerdere ‘actives’ tegelijk gebruiken, vaak bedoeld voor rijpere huid.
Wat voor moeders als selfcare voelt, eindigt bij dochters vaak als een doorverwijzing naar de dermatoloog.
Onderzoekers van het Alrijne Ziekenhuis lieten 168 Nederlandse dermatologen een vragenlijst invullen: ruim 88 procent ziet patiënten met huidproblemen direct veroorzaakt door cosmetica, en ruim 80 procent vindt dat sociale media leiden tot onjuiste zelfbehandeling.Eenmaal ontwikkelde contactallergie kan een leven lang beperkingen opleveren bij het gebruik van parfums en verzorgingsproducten, waarschuwen dermatologen.
Mini’s in de macro-markt

Dermatologen in binnen- en buitenland luiden de noodklok over een trend die in marketing zorgvuldig wordt verpakt als ‘cute’: mini- of tween-skincare.Onder invloed van de zogenaamde ‘Sephora kids’-trend geven jonge tieners en pre-tieners tientallen tot honderden euro’s per maand uit aan producten met krachtige anti-aging-ingrediënten.“Voor kinderen heb je in de basis een milde reiniger, een eenvoudige crème en zonnebrand nodig – meer niet,” benadrukken huidartsen; alles daarboven vergroot vooral de kans op irritatie en allergie.

