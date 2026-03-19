Bijna alle partijen claimen winst na gemeenteraadsverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Bijna alle partijen claimen een vorm van winst na de gemeenteraadsverkiezingen. Zetelwinst in individuele gemeenten, meer stemmen in totaal of de grootste worden in een bepaalde gemeente is voor partijen reden om donderdag feest te vieren.

Forum voor Democratie ging van 55 naar 299 zetels en is daarmee "sterker vertegenwoordigd dan ooit tevoren", schrijft de partij op X. Het CDA heeft met 1110 "de meeste raadszetels van Nederland" en noemt zichzelf de grootste lokale partij op hetzelfde sociale medium.

GroenLinks-PvdA is volgens Jesse Klaver "de grootste partij geworden". Hij telt het totale aantal stemmen. Klaver vergelijkt de lokale raadsverkiezingen met de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer, afgelopen oktober. "Toen waren we nog op 8 plaatsen de grootste, nu op 42 plaatsen."

Omvang

Mirjam Bikker is een uitzondering. Haar ChristenUnie "had op een andere uitslag gehoopt", zegt ze donderdag.

In heel Nederland zijn er 100 gemeenteraadszetels bijgekomen, omdat de omvang van een gemeenteraad meegroeit met de bevolkingsgroei.