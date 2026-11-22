Kaarsen, lichtjes en dennengroen: in december staat het huis vol met dingen die kunnen branden. En dat merk je.

December is de drukste maand voor de brandwondencentra. Jaarlijks komen in Nederland bijna 10.000 mensen met brandwonden op de spoedeisende hulp terecht. Een deel daarvan begint met iets onschuldigs op tafel.

Geen echte kaars in het kerststukje

Een kerststukje droogt in een warme kamer snel uit. Mos, dennengroen en strikjes worden dan aanmaakhout. De brandweer is daarom duidelijk: zet geen echte kaarsen in kerststukjes.

Kies een led-kaarsje. Dat geeft hetzelfde sfeerlicht en kan geen vuur maken. Wil je toch een echte kaars, zet die dan los, op een stevige ondergrond en ruim uit de buurt van gordijnen, kerstgroen en de kerstboom.

"Mos, dennengroen en strikjes worden in een warme kamer aanmaakhout."

Het bordje dat gloeiend heet wordt

Waxinelichtjes lijken klein en ongevaarlijk. Maar zet je er een paar dicht bij elkaar op een bordje, dan warmen ze elkaar op. Het bordje kan gloeiend heet worden, en het kaarsvet kan vlam vatten.

Gebruik daarom een houder per lichtje, met ruimte ertussen. Zet ze niet op een tafelkleed of een houten plank zonder onderzetter.

En blaas kaarsen altijd uit als je de kamer verlaat of gaat slapen. Ook als je 'even' naar de keuken loopt.

Sfeerhaard: wachten met bijvullen

Sfeerhaarden op bio-ethanol of brandgel zijn populair, maar riskant. Wie bijvult terwijl de brander nog warm is, kan een steekvlam krijgen. De Brandwondenstichting raadt deze haarden af. Heb je er toch een, laat de brander dan minstens een uur afkoelen voor je bijvult.

"Wie bijvult terwijl de brander nog warm is, kan een steekvlam krijgen."

Werkt je rookmelder nog?

Gaat het toch mis, dan telt elke minuut. Een rookmelder op elke verdieping is verplicht in nieuwe en bestaande woningen. Druk in december even op de testknop.

Precieze cijfers over branden per maand heeft de brandweer niet. Maar dat in december meer kaarsen branden dan in juli, weet iedereen. Het verschil zit in een paar simpele keuzes.

Brandveilig de feestdagen door

Geen echte kaarsen in kerststukjes of kransen, wel led-kaarsjes

Kaarsen los, stevig en ver van gordijnen, kerstgroen en de boom

Waxinelichtjes elk in een eigen houder, niet bij elkaar op een bordje

Kaarsen uit bij het verlaten van de kamer of het slapengaan

Sfeerhaard op bio-ethanol: minstens een uur laten afkoelen voor bijvullen

Rookmelder testen; een melder op elke verdieping is verplicht

Brandwond: direct tien minuten koelen met lauw, zacht stromend water

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