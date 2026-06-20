Dakkoffer, trekhaakbox en tassen: zo haal je het meeste uit je auto

Een volgepakte kofferbak, dakkoffer op het dak en misschien een trekhaakbox: wie met de auto op vakantie gaat, kan veel meer meenemen dan vroeger – mits je elke liter slim benut en binnen de veiligheidsmarges blijft.

Het klassieke vakantieritueel begint vroeg: stapels tassen en koffers naast de auto, kinderen nog in pyjama, en de vraag of het allemaal gaat passen.De kunst is niet alleen om zo veel mogelijk mee te nemen, maar om elk hoekje van je auto efficiënt te gebruiken zonder het weggedrag te verpesten.Daarom begint een goed ingepakte vakantieauto niet bij proppen, maar bij plannen: selecteren, wegen en dan pas stapelen.

De basis ligt in de kofferbak. Zware spullen horen onderin en zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de achterbank, zodat het zwaartepunt laag blijft en de auto stabieler blijft remmen en sturen. Koffers maken vaak dode hoeken; flexibele tassen, duffels en opvouwbare bakken laten zich tussen wielkasten en langs de zijkanten duwen en leveren zo verrassend veel extra ruimte op.Kleine zachte spullen – handdoeken, truien – vul je in als “stopverf” in de laatste gaten; boven de hoofdsteunen komt niets los te liggen zonder bagagenet of traliewerk.

Als de kofferbak vol is, begint de uitbreiding naar boven.Een dakkoffer is ideaal voor lichte, volumineuze bagage: slaapzakken, jassen, kussens en speelgoed.

ANWB en andere deskundigen adviseren om ongeveer de helft van het gewicht tussen de dakdragers te leggen, en de rest gelijkmatig over neus en achterkant van de koffer te verdelen, die je bij voorkeur precies in het midden van de auto monteert.Trekhaakboxen en fietsendragers kunnen de balans verder verbeteren, omdat gewicht achterop vaak minder invloed heeft op de luchtweerstand dan op het dak – handig voor wie met een elektrische auto op pad gaat.

Toch blijft de harde grens onzichtbaar: het maximaal toegestane voertuiggewicht en de dakbelasting uit het instructieboekje. Vakantie-inpakkers worden door experts steeds nadrukkelijker gewezen op het belang van wegen: eerst bagage en inzittenden optellen, dan pas de auto volstouwen. Overbelading verlengt de remweg merkbaar en kan bij een ongeval een rol spelen in de beoordeling door politie en verzekeraar – zeker nu drukker verkeer en langere afstanden de marges kleiner maken.