Duurzaam autorijden
begint niet bij de showroom, maar bij je rechtervoet. Veel automobilisten kopen een zuinige of elektrische auto,
maar blijven rijden alsof de benzine gratis is. Het gevolg: onnodig hoge kosten, meer uitstoot en teleurstelling over het werkelijke verbruik.
De eerste fout is onrustig rijgedrag
: optrekken als Max Verstappen bij elk stoplicht en daarna weer vol in de ankers. Experts van Het Nieuwe Rijden benadrukken al jaren dat rustig accelereren en vooruitkijken tot zo’n 20 procent brandstof
kan schelen, simpelweg doordat je minder remt en gas geeft. Wie consequent anticipeert op het verkeer, rijdt niet alleen schoner, maar ook veiliger.
Een tweede onderschatte fout is bandenspanning negeren. Tests van Volvo laten zien dat slechts 1 bar te lage spanning al ongeveer 2 procent extra brandstofverbruik oplevert én de band zo’n 20 procent sneller slijt.
Duurzaam rijden is dus ook: elke maand even langs de pomp voor lucht..
Verder laten veel bestuurders de cruisecontrol uit
, rijden ze structureel 130 waar 100 volstaat en laten ze de motor onnodig stationair draaien. Terwijl leasemaatschappijen laten zien dat een constante snelheid rond 70 tot 90 kilometer per uur het zuinigst is, met gemiddeld zo’n 5,4 liter per 100 kilometer voor conventionele auto’s. Wie deze gewoontes omdraait, rijdt vaak met dezelfde auto ineens merkbaar groener.